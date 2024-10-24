«Три года и $2 млрд»: «АвтоВАЗ» замахнулся на автомобили D-сегмента
«АвтоВАЗ» начал работу над созданием платформы для автомобилей сегмента D, сказал НСН Кадаков, а Хайцеэр указал на нехватку технологического опыта у концерна. Когда ждать большую новинку от «АвтоВАЗа» и нужна ли она рынку - в материале НСН.
Российский автомобильный концерн «АвтоВАЗ» работает над созданием платформы для больших автомобилей сегмента D, подтвердил НСН автомобильный эксперт, главный редактор журнала «За рулем» Максим Кадаков. К автомобилям D-класса относятся полноразмерные седаны и универсалы, например, Toyota Camry, Kia K5, Hyundai Sonata, Mercedes C-class.
«Пока что нет никакого автомобиля, есть только думы, идеи и какое-то понимание направления развития. Если предположить, что такая машина появится, то, конечно, она будет востребована. Просто надо понимать, что это будет за автомобиль, сколько он будет стоить. Чтобы это понимать, нужно иметь полный бизнес-кейс, весь расклад: что это будет за машина, в каком сегменте, в каких вариациях, в каком уровне оснащения, в каком году выйдет и так далее. Этого расклада на данный момент нет. В целом, если предположить, что некий баланс будет выдержан, то спрос будет», - сказал Кадаков.
В свою очередь вице-президент национального союза автомобилистов Ян Хайцеэр сказал в эфире НСН, что для создания новой модели у «АвтоВАЗа» нет технических основ и опыта, мировые автомобильные гиганты в подобные проекты инвестируют до двух миллиардов долларов и тратят на их реализацию около трех лет.
«Это сферический конь в вакууме. «АвтоВАЗа» объявил о начале работы, поэтому оценить результат этой работы в теории, не видя даже прототип, совершенно невозможно. Очевидно, что никакой школы, никакого опыта и технических основ у «АвтоВАЗа» нет, поэтому это будет либо создание автомобиля с нуля, либо какая-то очередная перелицовка китайского бренда, либо они просто растянут в длине какую-нибудь существующую вазовскую модель. Например, Lada Aura растянули до такой степени, что она стала смешной. Так что пока что пахнет коллаборацией с Китаем. Нужно дождаться прототипа», - сказал Хайцеэр.
По его словам, в создание новой модели автомобиля необходимо инвестировать порядка двух миллиардов долларов.
«У нас сегодня нет подходящих силовых установок для таких автомобилей. Даже на существующие модели «АвтоВАЗа» ставятся слабенькие двигатели, на автомобили сегмента D нужны моторы хотя бы на 150-170 лошадиных сил. Обычно мировые гиганты на создание новой модели тратят до трех лет и инвестируют в это от одного до двух миллиардов долларов. Для этого всего нужно иметь колоссальный опыт в производстве такого рода автомобилей, мощнейшую инженерную и дизайнерскую школу и так далее», - отметил собеседник НСН.
В свою очередь пресс-секретарь «АвтоВАЗа» Сергей Ильинский отказался комментировать доводы Кадакова.
Ранее директор департамента продаж новых автомобилей автодилера «РОЛЬФ» Николай Иванов в пресс-центре НСН заявил, что в России поднимают утильсбор для того, чтобы заставить автопроизводителей прийти в Россию и строить здесь свои заводы.
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