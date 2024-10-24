«Три года и $2 млрд»: «АвтоВАЗ» замахнулся на автомобили D-сегмента

В свою очередь вице-президент национального союза автомобилистов Ян Хайцеэр сказал в эфире НСН, что для создания новой модели у «АвтоВАЗа» нет технических основ и опыта, мировые автомобильные гиганты в подобные проекты инвестируют до двух миллиардов долларов и тратят на их реализацию около трех лет.



«Это сферический конь в вакууме. «АвтоВАЗа» объявил о начале работы, поэтому оценить результат этой работы в теории, не видя даже прототип, совершенно невозможно. Очевидно, что никакой школы, никакого опыта и технических основ у «АвтоВАЗа» нет, поэтому это будет либо создание автомобиля с нуля, либо какая-то очередная перелицовка китайского бренда, либо они просто растянут в длине какую-нибудь существующую вазовскую модель. Например, Lada Aura растянули до такой степени, что она стала смешной. Так что пока что пахнет коллаборацией с Китаем. Нужно дождаться прототипа», - сказал Хайцеэр.