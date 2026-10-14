В Эстонии рассказали о присутствии военных НАТО на Украине с 2022 года
Военнослужащие НАТО присутствуют на Украине с 2022 года. Об этом рассказал министр обороны Эстонии Мартин Херем, передает телерадиокомпания ERR.
«Я лично впервые приехал сюда в июле 2022-го. В то время я был командующим силами обороны Эстонии. Мы здесь, мы присутствуем», — указал министр.
По словам Херема, он был на передовой в военной форме своей страны. При этом эстонский министр указал, что военные НАТО лишь учатся на опыте Украины и «не берут в руки оружие, не управляют радарами или чем-то подобным».
Между тем аналитик Алан Уотсон заявил, что украинский конфликт движется к Армагеддону из-за НАТО.
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