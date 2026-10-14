Пашинян предложил Армении и Азербайджану обменяться территориями
Премьер-министр Армении Никол Пашинян предложил обмен территориями между республикой и Азербайджаном, после которого не будет анклавов и эксклавов. Об этом сообщает ТАСС.
Как отметил политик, у Армении должно быть 29 743 квадратных километров территории. Делимитацию и демаркацию границ между двумя республиками на основе Алма-Атинской декларации следует провести в рамках этой логики.
«По ту и эту стороны границы анклавов и эксклавов не должно быть. То есть обе страны, и Армения, и Азербайджан, должны осуществить обмен территориями соответствующих точных размеров», - подчеркнул Пашинян.
По его словам, Ереван и Баку не должны предъявлять друг другу никаких претензий, речь идет в том числе о «логике Карабаха, Гардмана, Ширвана, Нахиджевана или "Западного Азербайджана"». Кроме того, необходимо разблокировать все коммуникации и открыть дороги для проезда как через Армению, так и через Азербайджан.
Как отметил Пашинян, после бесед с лидером Азербайджана у него сформировалось «предварительное впечатление» о возможности придать миру между республиками такой вид.
Ранее Никол Пашинян заявил, что отношения между Арменией и Россией «неминуемо изменятся».
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