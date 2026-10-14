Президент США Дональд Трамп начинает давить на руководство Украины, используя «просроченные» разведданные как рычаг, сказал НСН ветеран боевых действий, подполковник Андрей Марочко.

Появились основания полагать, что США начали ограничивать передачу разведданных Киеву. Минобороны РФ заявило, что ночью были нанесены удары высокоточным наземным оружием по объектам украинского ВПК и железнодорожной инфраструктуре. При этом пресс-служба Воздушных сил ВСУ сообщила, что военные не получили своевременных данных о запуске баллистических ракет. Позже Владимир Зеленский подтвердил, что 12 октября Киев остался без партнерских разведданных по баллистике. Впрочем, глава МИД тут же попытался сгладить ситуацию: он поспешил заверить, что обмен информацией с США продолжается, а задержку связал с техническими особенностями примененного Россией вооружения.