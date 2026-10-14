Хитрый рычаг: Трамп давит на Украину «просроченными» разведданными
Трамп начинает давление на Зеленского с целью принудить его к тем требованиям, которые были выдвинуты украинской делегации, сказал НСН Андрей Марочко.
Президент США Дональд Трамп начинает давить на руководство Украины, используя «просроченные» разведданные как рычаг, сказал НСН ветеран боевых действий, подполковник Андрей Марочко.
Появились основания полагать, что США начали ограничивать передачу разведданных Киеву. Минобороны РФ заявило, что ночью были нанесены удары высокоточным наземным оружием по объектам украинского ВПК и железнодорожной инфраструктуре. При этом пресс-служба Воздушных сил ВСУ сообщила, что военные не получили своевременных данных о запуске баллистических ракет. Позже Владимир Зеленский подтвердил, что 12 октября Киев остался без партнерских разведданных по баллистике. Впрочем, глава МИД тут же попытался сгладить ситуацию: он поспешил заверить, что обмен информацией с США продолжается, а задержку связал с техническими особенностями примененного Россией вооружения.
«Есть основания полагать, что сейчас Дональд Трамп начинает давить на руководство Украины при помощи тех же самых разведданных. Украинские политики откровенно хамски относятся к заявлениям Трампа. И вот уже вторые сутки подряд есть перебои с разведданными... Это все преднамеренно. Заявления о том, что якобы мы использовали какое-то новое вооружение или что всему виной климатические условия, не выдерживают никакой критики. Здесь нужно отдать должное хитрости США: они полностью не прекратили поставки, а просто их замедлили. По сути, эти разведданные приходят тогда, когда уже прилетают баллистические ракеты по Киеву и другим областям Украины. Получается, что Трампа сложно обвинить в том, что он якобы не поставляет разведданные Украине, но он сделал так, что очень нужные для украинского ПВО данные, оказываются уже просроченными», — сказал собеседник НСН
По его словам, разведданные — не единственный рычаг давления на Киев.
«Уже сегодня украинская сторона жалуется на системы Starlink. Это уже следующий рычаг давления на Украину. Сейчас Трамп в обход всех запретов и желаний демократов как можно больше отдать Украине начинает давление на Зеленского с целью принудить его к тем требованиям, которые были выдвинуты украинской делегации. Не просто так американские переговорщики отложили свою поездку в Москву. Они ждут позитивного ответа от Киева, чтобы приехать хоть с чем-то в российскую столицу. Полностью лишать Украину данных не нужно, потому что это вызовет массу негодования, и будут основания для обвинения в отношении Трампа, у которого сейчас не такое завидное положение. Он же весь в избирательном процессе. Более того, его сейчас клюют оппоненты со всех сторон», — добавил Марочко.
Ранее Трамп заявил, что его российский коллега Владимир Путин больше заинтересован в сделке по Украине, чем Зеленский, напоминает «Радиоточка НСН».
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