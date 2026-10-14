Россиян предупредили о письмах от мошенников о «налоговой задолженности»

Мошенники рассылают россиянам письма о якобы выявленной налоговой задолженности с вредоносными файлами. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на «Лабораторию Касперского».

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Злоумышленники от имени официальных ведомств сообщают о якобы выявленной задолженности и необходимости уточнить данные. Для «проверки» жертве предлагают перейти по ссылке либо открыть вложенный архив, что может привести к заражению устройства вирусом, отмечает RT. При этом для идентификации мошенники просят ввести ИНН и СНИЛС, подтвердить операцию кодом из СМС-сообщения.

Старший спам-аналитик «Лаборатории Касперского» Анна Осипова посоветовала относиться критически к неожиданным письмам, не открывать ссылки и вложения из подозрительных сообщений.

Ранее руководитель направления аналитических исследований Positive Technologies Ирина Зиновкина рассказала, что мошенники под видом обновления «Госуслуг» или ЕМИАС предлагают установить на телефон программу, перехватывающую сообщения, пароли и банковские уведомления.

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ФОТО: РИА Новости
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