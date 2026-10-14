Дорого, но надежно: Автосервисы опровергли рост контрафакта газового оборудования
Как для самой установки газового баллона, так и для ее регистрации в ГИБДД необходимы сертификаты, которых у «левых» производителей нет, заявил НСН Александр Казаченко.
Спрос и цена на газовое оборудование в последнее время действительно выросли кратно, однако вывести на рынок подделки крайне сложно, так как без соответствующих сертификатов изменения в ТС невозможно зарегистрировать в ГИБДД, объяснил НСН вице-президент Автомобильной сервисной ассоциации Александр Казаченко.
На фоне увеличения спроса на установку газового оборудования на российском рынке втрое вырос объем контрафактной продукции. Об этом сообщают «Известия» со ссылкой на производителей газовых баллонов. В материале отмечается, что поделки поступают из Китая и Турции и продается дешевле оригиналов, но производство, как правило, выдается за российское. Казаченко подтвердил, что многие автомобилисты начали использовать газобаллонное оборудование.
«Это действительно правда. У меня сейчас контракт на переоборудование 2 700 автомобилей — переводят на газ. Мы сейчас в процессе обсуждения. Это коммерческие предприятия, но частники тоже начинают постепенно просыпаться и двигаться в эту историю. А самое страшное, что подскочила в два раза и стоимость самого оборудования. И если те же баллоны месяц назад стоили по шесть тысяч рублей, то сейчас уже 22 тысячи, все выросло в несколько раз», — рассказал он.
А вот с подделками собеседник НСН не сталкивался. Он подчеркнул, что оборудование должно быть сертифицировано, иначе зарегистрировать внесение изменений в транспортное средство будет невозможно.
«Производители оборудования плюс-минус те же самые. Добавляются новые игроки, я знаю, что сейчас три компании проводят сертификацию газового оборудования. Но все равно можно проверить легальность производства. Сейчас же все через сертификацию жестко проходит, поэтому ввезти продукцию просто так, продать и поставить на автомобиль — это нереально. В "гаражных" сервисах оборудование не поставишь. Чтобы поставить оборудование, необходим сертифицированный сотрудник, потому что необходимо внесение изменений в конструкцию транспортных средств. Необходимо приложить сертификат, и с этими бумажками ехать в ГИБДД. А в ГИБДД без сертификата регистрировать изменения не будут», — пояснил Казаченко.
Ранее вице-президент Движения автомобилистов России Леонид Ольшанский в беседе с НСН предупреждал автовладельцев о рисках газомоторного транспорта.
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