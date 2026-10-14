А вот с подделками собеседник НСН не сталкивался. Он подчеркнул, что оборудование должно быть сертифицировано, иначе зарегистрировать внесение изменений в транспортное средство будет невозможно.

«Производители оборудования плюс-минус те же самые. Добавляются новые игроки, я знаю, что сейчас три компании проводят сертификацию газового оборудования. Но все равно можно проверить легальность производства. Сейчас же все через сертификацию жестко проходит, поэтому ввезти продукцию просто так, продать и поставить на автомобиль — это нереально. В "гаражных" сервисах оборудование не поставишь. Чтобы поставить оборудование, необходим сертифицированный сотрудник, потому что необходимо внесение изменений в конструкцию транспортных средств. Необходимо приложить сертификат, и с этими бумажками ехать в ГИБДД. А в ГИБДД без сертификата регистрировать изменения не будут», — пояснил Казаченко.

Ранее вице-президент Движения автомобилистов России Леонид Ольшанский в беседе с НСН предупреждал автовладельцев о рисках газомоторного транспорта.

