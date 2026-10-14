На замглавы администрации Таганрога завели дело о взятке
Уголовное дело возбудили против заместителя главы администрации города Таганрога, подозреваемого в получении взятки в особо крупном размере. Об этом рассказали в управлении Следственного комитета по Ростовской области.
Как отметили в ведомстве, в преступлении заподозрили замглавы таганрогской администрации по вопросам городского хозяйства. Уголовное дело против него завели на основании материалов регионального управления ФСБ.
По данным следствия, в сентябре-ноябре 2023 года подозреваемый через посредника получил взятку 360 тысяч рублей от представителя индивидуального предпринимателя. Деньги были предоставлены за покровительство при заключении муниципальных контрактов на благоустройство в городе, беспрепятственную приемку работ и своевременную оплату.
По месту жительства и работы подозреваемого ведут обыски.
Ранее в Москве арестовали экс-руководителя управления лесного хозяйства и природопользования Минобороны Сергея Закаморного по делу о получении взятки в особо крупном размере.
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