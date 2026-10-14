Эксперты определили основные статьи расходов россиян после повышения зарплаты
Россияне после увеличения зарплаты тратят больше на продукты и развлечения. Об этом сообщает «Лента.ру» со ссылкой на данные аналитиков «Альфа-Деньги».
По данным экспертов, за последние два года зарплата выросла у 86 процентов граждан. При этом 27 процентов россиян получили прибавку 6-12 месяцев назад, 26 процентов — 1-2 года назад, а 20 процентов — 3-6 месяцев назад. Кроме того, 13 процентам повысили зарплату в последние три месяца, 14 процентам - более двух лет назад.
Отмечается, что у трети участников исследования рост зарплаты составил менее 10 процентов, у 28 процентов — 10-15 процентов, 20 процентов стали получать на 15-20 процентов больше.
После повышения доходов россияне тратят больше на продукты и повседневные покупки — 42 процента, товары и услуги более высокого качества — 29 процентов, отдых и развлечения — 28 процентов, одежду и обувь — 23 процента. Еще 22 процента граждан позволяют себе товары и услуги, которые раньше приходилось откладывать.
При этом у 40 процентов участников исследования после повышения зарплаты стало немного больше регулярных расходов, 17 процентов заявили о существенном увеличении, а у 43 процентов не появилось новых регулярных трат.
«С увеличением дохода появляются и новые потребности, и не всегда финансовая ситуация улучшается. 34 процента респондентов какое-то время чувствовали большую финансовую свободу, но со временем ситуация вернулась к прежнему уровню», — выяснили аналитики.
При этом по 26 процентов россиян не заметили изменений или отметили, что денег стало хватать заметно больше.
Ранее Финансовый университет выяснил, что россияне впервые с 2018 года снизили ожидания по зарплате.
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