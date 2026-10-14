Володин: Запад установил железный занавес в отношении себя

Западные страны сами установили железный занавес в отношении себя. Об этом заявил председатель Госдумы Вячеслав Володин.

«Вот когда речь шла о железном занавесе Советского Союза и об этом уже сейчас не вспоминают, сегодня страны Запада взяли и установили железный занавес в отношении себя, от чего сейчас страдают», - цитирует политика РИА Новости.

Володин подчеркнул, что из-за этого многие главы государств «ушли в небытие», им следует «поменяться, иначе их поменяют».

Кроме того, спикер Госдумы отметил, что Россию не получилось и не получится изолировать.

Ранее посол по особым поручениям МИД РФ Артем Булатов высказал мнение, что Запад возводит новый железный занавес с Россией.

