В России сообщили о сбоях в работе Mail.Ru
14 октября 202612:27
Юлия Савченко
Пользователи сервиса Mail.Ru пожаловались на сбои в его работе.
Согласно данным портала Detector404, за последние сутки было подано более 8 тысяч жалоб на работу Mail.Ru. Пользователи сообщают о невозможности авторизоваться в почте сервиса, отправить письмо и прикрепить файлы.
По информации «Сбой.рф», более тысячи пользователей пожаловались на проблемы с работой веб-версии почты и облачного хранилища.
Ранее из-за технического сбоя стали недоступны сайт и база данных Аналитического центра ВЦИОМ.
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