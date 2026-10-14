В России сообщили о сбоях в работе Mail.Ru

Пользователи сервиса Mail.Ru пожаловались на сбои в его работе.

Сбой в Рунете затронул новые сервисы

Согласно данным портала Detector404, за последние сутки было подано более 8 тысяч жалоб на работу Mail.Ru. Пользователи сообщают о невозможности авторизоваться в почте сервиса, отправить письмо и прикрепить файлы.

По информации «Сбой.рф», более тысячи пользователей пожаловались на проблемы с работой веб-версии почты и облачного хранилища.

Ранее из-за технического сбоя стали недоступны сайт и база данных Аналитического центра ВЦИОМ.

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ФОТО: РИА Новости
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