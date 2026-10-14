«Вопрос в том, на какие объемы они рассчитывают. Южнокорейские автопроизводители у нас занимали довольно большую часть рынка. И им на смену пришли как раз китайские автомобили. И даже несмотря на то, что у нас, например, есть KGM – бывший SsangYong, то есть он присутствует на рынке и официально продает автомобили, - бренд занимает очень малую долю. Чтобы вернуться в Россию, нужна какая-то номенклатура товара, которая будет соответствовать требованиям покупателей. Также им будет необходима дилерская сеть, центральный склад запчастей и, возможно, собственное локальное производство. Без этого они не смогут конкурировать с китайцами», - отметил Ломанов.

Помимо этого, считает эксперт, важно понимать, на какие условия хотят вернуться Hyundai и Kia.

«Плюс-минус на те же, что были на момент их ухода, на мой взгляд, не очень реализуемо. Рынок подвинули китайцы. Это санкционная история, в которую начали играть давние партнеры, имеющие здесь хороший стабильный бизнес, сами себе отрезали сук, на котором сидят. А теперь думают, как отверткой или гвоздем вернуть его на место. Но это невозможно. Им придется заходить практически со стартовой позиции. И, вспоминая, как они лихо сбежали с нашего рынка, им не будут включать зеленый свет, а, напротив, будут впускать на рынок только на очень выгодных для нас условиях. Тут одними изменениями не отделаешься», - сказал Ломанов.

По мнению эксперта, относительно успешным сценарием для южнокорейских автопроизводителей может стать попытка вернуться с производством полного цикла, которое у них и было в России до ухода.

«В этом случае, наверное, им могут поступить какие-то хорошие предложения. Для России все-таки основная задача локализация ряда производств, чтобы можно было и цену удерживать, и рабочие места были, и чтобы смежные производства начинали работать. В этом случае, наверное, будут как-то рассматривать корейские бренды. Но условия должны быть такие, которые выгодны России, а не корейскому бизнесу», - заключил Ломакин.

Ранее автоэксперт Игорь Моржаретто рассказал НСН, почему спрос на китайские гибриды и электромобили вырос на 150%.

