«АвтоВАЗ» повысил цены на автомобили Lada на 4,3% с начала 2024 года
9 октября 202411:55
Российский автоконцерн «АвтоВАЗ» с начала 2024 года повысил цены на автомобили Lada на 4,3%, сообщил президент компании Максим Соколов.
Соколов заверил, что до конца года цены на Lada больше не вырастут.
Кроме того, глава концерна заявил, что «АвтоВАЗ» планирует начать производство серийного минивэна новой модели в перспективе трех-четырех лет.
Ранее стало известно, что «АвтоВАЗ» решил вернуть в производство автомобили Lada Vesta с системой курсовой устойчивости ESC, напоминает «Свободная пресса».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- «АвтоВАЗ» повысил цены на автомобили Lada на 4,3% с начала 2024 года
- СМИ: Россиян ждет дефицит марокканских мандаринов на Новый год
- СМИ: ФНС заблокировала счета фирмы Харатьяна и Сукачева
- Limp Bizkit потребовали от Universal $200 млн невыплаченных роялти
- Россия пригласила генсека ООН на саммит БРИКС
- Совфед утвердил закон о лишении прав за скрытие госномеров
- В Белгородской области три человека пострадали при обстреле ВСУ
- Во Флориде миллионы человек эвакуируют из-за урагана «Милтон»
- «Аэрофлот» полностью перейдет на отечественное ПО в 2025 году
- Прощание с оперировавшим Ельцина кардиохирургом Акчуриным проходит в Москве
15 мая 2023
Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru