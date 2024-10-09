«АвтоВАЗ» повысил цены на автомобили Lada на 4,3% с начала 2024 года

Соколов заверил, что до конца года цены на Lada больше не вырастут.

Кроме того, глава концерна заявил, что «АвтоВАЗ» планирует начать производство серийного минивэна новой модели в перспективе трех-четырех лет.

Ранее стало известно, что «АвтоВАЗ» решил вернуть в производство автомобили Lada Vesta с системой курсовой устойчивости ESC, напоминает «Свободная пресса».

