Пингвины есть, России - нет: Трампа обвинили в «травле» из-за новых пошлин
Трамп объявил чрезвычайное положение в США из-за торгового дисбаланса и ввел «вторичные пошлины» против всего мира. России в этом списке не оказалось, больше всего из экономических партнеров «пострадал» Китай.
Президент США Дональд Трамп после непродолжительных угроз накануне объявил список стран, продукция которых попала под вторичные пошлины.
В ходе выступления он заявил, что 2 апреля навсегда войдет в историю как день возрождения и начало золотого века американской промышленности. Затем глава государства представил огромную таблицу с тарифами пошлин.
Для убедительности Трамп ввел режим чрезвычайного положения в США из-за угрозы дефицита торгового баланса. По его словам, отношения между США и торговыми партнерами страны стали «крайне несбалансированными».
В перечне с новыми тарифами не оказалось России, Белоруссии, Ирана, КНДР, Кубы и Северной Кореи.
ДОСТАЛОСЬ ДАЖЕ ПИНГВИНАМ
Трамп уверяет, что эти пошлины вдвое ниже тех, которые применяют страны в отношении товаров из США (но не ниже 10%), намекая на снисходительность США.
Самые высокие пошлины ожидают Камбоджу, Сирию, Пакистан, Вьетнам, Шри-Ланку, Мьянму — более 40%. Для Китая пошлина составит 34% (поверх действующей в 20%, итого 54%), для Тайваня – 32%, для Евросоюза – 20%, для Южной Кореи – 25%, для Японии – 24%, для Израиля – 17%. Украина получила пошлину в 10%, это минимальный базовый тариф на импорт из других стран.
До этого США уже ввели 25-процентные пошлины на импорт из Мексики и Канады.
Придется платить даже обитателям острова Херд и Макдональд, это официально необитаемые участки суши, где живут ноль человек и очень много пингвинов.
«Если вы хотите, чтобы ваша тарифная ставка была равна нулю, то с этого дня вы производите свой продукт прямо здесь, в Америке», - сказал Трамп.
Он уверен, что мера приведет к тому, что «рабочие места и заводы вернутся в США», а цены для американцев станут ниже. Кроме того, Вашингтон направит триллионы долларов от зеркальных пошлин на снижение налогов и погашение госдолга.
Москва не входит в американский тарифный список, потому что США не торгуют с ней, сообщил телеканалу Fox News глава Минфина США Скотт Бессент.
Против России, Белоруссии, Ирана, Кубы и Северной Кореи не введены взаимные пошлины США, так как эти страны «уже сталкиваются с чрезвычайно высокими тарифами, а санкции препятствуют любой значимой торговле с этими странами», рассказал The New York Times источник в Белом доме.
АВТОМОБИЛИ И СЮРПРИЗ
Отдельно Трамп подписал указ, который вводит 25%-ные пошлины на импорт легковых автомобилей, легких грузовиков и автозапчастей. Согласно распоряжению, пошлины вступят в силу с 3 апреля для готовых автомобилей и не позднее 3 мая для автозапчастей.
Трамп заявил, что такие меры необходимы для защиты «национальной безопасности», утверждая, что импорт автомобилей и автозапчастей продолжает угрожать безопасности страны. По его словам, несмотря на попытки договориться с Евросоюзом, Японией и другими странами, угроза лишь усилилась, частично из-за уязвимости цепочек поставок, выявленной пандемией COVID-19.
Президент отметил, что на сегодняшний день лишь половина автомобилей, продаваемых в США, производится внутри страны. Это, по его мнению, подрывает индустриальную базу и национальную безопасность.
При этом агентство Reuters назвало «главный сюрприз» пошлин США на импорт машин и запчастей.
Отмечается, что указ затронет продукцию почти на 600 миллиардов долларов и включает тарифные коды всех компьютеров, которые являются одной из крупнейших категорий импорта США.
Таким образом, среди тарифных кодов для двигателей, аккумуляторов, шин, амортизаторов и прочего оказались и коды, которые затронут все компьютеры. В прошлом году компьютерной продукции было ввезено в США почти на 139 миллиардов долларов.
РЕАКЦИЯ НА «ТРАВЛЮ»
На пошлины Трампа уже отреагировали обладатели самых высоких тарифов. Так, Китай одним из первых официально пообещал ответные меры для Вашингтона, заявление опубликовано на сайте Министерства коммерции Китайской Народной Республики.
«Китай выступает решительно против этого, а также примет контрмеры для защиты своих прав и интересов», – говорится в документе.
В министерстве охарактеризовали новые пошлины как «типичную практику односторонней травли». В Китае уверены, что США нарушили не только международные торговые правила, но и договоренности лично с Пекином.
Посол КНР в России Чжан Ханьхуэй заявил, что от «тарифной войны» США пострадают сами американцы, а также жители других стран.
Ссылаясь на прогноз Налогового фонда, дипломат указал, что американские семьи будут вынуждены ежегодно увеличивать расходы на 1200 долларов, также новая волна тарифной войны приведет к снижению личного дохода после уплаты налогов на 0,8-1,1 %.
Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен отреагировала более сдержанно, назвав пошлины от Трампа серьезным ударом по бизнесу и потребителям всего мира. Она также пообещала ответные меры, но призвала к диалогу по этому вопросу.
Великобритания «получила» от Трампа тариф в 10%. Министр торговли и предпринимательства королевства Джонатан Рейнольдс сразу же заявил, что продолжит добиваться торгового соглашения с США.
Правительство Бразилии указало на то, что действия Вашингтона нарушают международные нормы. В стране планируются обратиться во Всемирную торговую организацию (ВТО), чтобы защитить своих производителей.
В МИД Бразилии напомнили, что последние 15 лет США имели значительный и регулярный профицит в торговле с Бразилией, объем которой в общей сложности составляет 410 миллиардов долларов.
В Южной Корее описали ситуацию как «крайне серьёзную». Канада, как и прежде, обещает ответить на выпады США.
Японское правительство выступило с острым осуждением решения США, заявив о своем намерении добиваться пересмотра пошлин. Об этом заявил генеральный секретарь Кабинета министров Японии Есимаса Хаяси.
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