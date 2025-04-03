Пингвины есть, России - нет: Трампа обвинили в «травле» из-за новых пошлин

ДОСТАЛОСЬ ДАЖЕ ПИНГВИНАМ

Трамп уверяет, что эти пошлины вдвое ниже тех, которые применяют страны в отношении товаров из США (но не ниже 10%), намекая на снисходительность США.

Самые высокие пошлины ожидают Камбоджу, Сирию, Пакистан, Вьетнам, Шри-Ланку, Мьянму — более 40%. Для Китая пошлина составит 34% (поверх действующей в 20%, итого 54%), для Тайваня – 32%, для Евросоюза – 20%, для Южной Кореи – 25%, для Японии – 24%, для Израиля – 17%. Украина получила пошлину в 10%, это минимальный базовый тариф на импорт из других стран.

До этого США уже ввели 25-процентные пошлины на импорт из Мексики и Канады.

Придется платить даже обитателям острова Херд и Макдональд, это официально необитаемые участки суши, где живут ноль человек и очень много пингвинов.

«Если вы хотите, чтобы ваша тарифная ставка была равна нулю, то с этого дня вы производите свой продукт прямо здесь, в Америке», - сказал Трамп.

Он уверен, что мера приведет к тому, что «рабочие места и заводы вернутся в США», а цены для американцев станут ниже. Кроме того, Вашингтон направит триллионы долларов от зеркальных пошлин на снижение налогов и погашение госдолга.

Москва не входит в американский тарифный список, потому что США не торгуют с ней, сообщил телеканалу Fox News глава Минфина США Скотт Бессент.

Против России, Белоруссии, Ирана, Кубы и Северной Кореи не введены взаимные пошлины США, так как эти страны «уже сталкиваются с чрезвычайно высокими тарифами, а санкции препятствуют любой значимой торговле с этими странами», рассказал The New York Times источник в Белом доме.

АВТОМОБИЛИ И СЮРПРИЗ

Отдельно Трамп подписал указ, который вводит 25%-ные пошлины на импорт легковых автомобилей, легких грузовиков и автозапчастей. Согласно распоряжению, пошлины вступят в силу с 3 апреля для готовых автомобилей и не позднее 3 мая для автозапчастей.

Трамп заявил, что такие меры необходимы для защиты «национальной безопасности», утверждая, что импорт автомобилей и автозапчастей продолжает угрожать безопасности страны. По его словам, несмотря на попытки договориться с Евросоюзом, Японией и другими странами, угроза лишь усилилась, частично из-за уязвимости цепочек поставок, выявленной пандемией COVID-19.

Президент отметил, что на сегодняшний день лишь половина автомобилей, продаваемых в США, производится внутри страны. Это, по его мнению, подрывает индустриальную базу и национальную безопасность.