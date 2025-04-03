Минфин США: Москва не вошла в тарифный список из-за отсутствия торговли с РФ

Москва не входит в американский тарифный список, потому что США не торгуют с ней, сообщил телеканалу Fox News глава Минфина США Скотт Бессент.

Трамп ввел пошлины против всех стран, торгующих с США

Он также указал, что сегодня РФ находится под санкциями США. В тарифном списке не оказалось России и Белоруссии.

Во время выступления президент США Дональд Трамп заявил, что 2 апреля навсегда войдёт в историю как день возрождения и начало золотого века американской промышленности. Глава государства представил таблицу с тарифами пошлин, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
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