Минфин США: Москва не вошла в тарифный список из-за отсутствия торговли с РФ

Он также указал, что сегодня РФ находится под санкциями США. В тарифном списке не оказалось России и Белоруссии.

Во время выступления президент США Дональд Трамп заявил, что 2 апреля навсегда войдёт в историю как день возрождения и начало золотого века американской промышленности. Глава государства представил таблицу с тарифами пошлин, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

