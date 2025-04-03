Трамп ввел чрезвычайное положение в США из-за торгового баланса

Режим чрезвычайного положения вводится в США из-за угрозы дефицита торгового баланса в стране. Об этом заявил президент Соединенных Штатов Дональд Трамп.

Как отметил глава государства, дефицит представляет собой «необычную и экстраординарную» угрозу национальной безопасности и экономике.

«Источник этой угрозы, полностью или в значительной степени, находится за пределами Соединенных Штатов, во внутренней экономической политике ключевых торговых партнеров и структурных дисбалансах в глобальной торговой системе», — подчеркнул Трамп.

Президент указал на то, что в торговых отношениях Вашингтона и других стран нет взаимности, тарифные ставки, нетарифные барьеры и экономическая политика партнеров Штатов подавляют внутренние зарплаты и потребление. По словам Трампа, отношения между США и торговыми партнерами страны стали «крайне несбалансированными».

Ранее президент США объявил о введении пошлин в 20% на товары из Евросоюза, в 25% - на импорт легковых авто, легких грузовиков, запчастей к ним, пишет Ura.ru.

