Трамп ввел чрезвычайное положение в США из-за торгового баланса
Режим чрезвычайного положения вводится в США из-за угрозы дефицита торгового баланса в стране. Об этом заявил президент Соединенных Штатов Дональд Трамп.
Как отметил глава государства, дефицит представляет собой «необычную и экстраординарную» угрозу национальной безопасности и экономике.
«Источник этой угрозы, полностью или в значительной степени, находится за пределами Соединенных Штатов, во внутренней экономической политике ключевых торговых партнеров и структурных дисбалансах в глобальной торговой системе», — подчеркнул Трамп.
Президент указал на то, что в торговых отношениях Вашингтона и других стран нет взаимности, тарифные ставки, нетарифные барьеры и экономическая политика партнеров Штатов подавляют внутренние зарплаты и потребление. По словам Трампа, отношения между США и торговыми партнерами страны стали «крайне несбалансированными».
Ранее президент США объявил о введении пошлин в 20% на товары из Евросоюза, в 25% - на импорт легковых авто, легких грузовиков, запчастей к ним, пишет Ura.ru.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru