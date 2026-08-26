Несмотря на убытки производителей дизельного топлива, запрет на его экспорт с вероятностью 80% продлят еще на месяц, поскольку обеспечение внутреннего рынка остается приоритетной задачей. Об этом НСН заявил директор Фонда энергетического развития Сергей Пикин.

Российский топливный союз (РТС) просит правительство сохранить запрет на экспорт дизтоплива НПЗ, срок которого истекает 1 сентября, сообщило издание «Коммерсантъ». Как указывают участники рынка, в том числе благодаря эмбарго, дизель в рознице продается практически бесперебойно, хотя его доступность для независимых АЗС остается ограниченной, а цены существенно превышают биржевые. В Минэнерго заявили, что вопрос сохранения ограничений прорабатывается, приоритетом остается полное обеспечение внутренних потребностей. По словам Пикина, вероятнее всего, запрет на экспорт дизельного топлива будет продлен.