Топливный баланс: Запрет на экспорт дизеля хотят продлить, несмотря на убытки
На смену запрету на экспорт дизельного топлива вряд ли придет лицензирование или квотирование экспорта, поскольку это гораздо более сложная и неудобная процедура, сказал НСН Сергей Пикин.
Несмотря на убытки производителей дизельного топлива, запрет на его экспорт с вероятностью 80% продлят еще на месяц, поскольку обеспечение внутреннего рынка остается приоритетной задачей. Об этом НСН заявил директор Фонда энергетического развития Сергей Пикин.
Российский топливный союз (РТС) просит правительство сохранить запрет на экспорт дизтоплива НПЗ, срок которого истекает 1 сентября, сообщило издание «Коммерсантъ». Как указывают участники рынка, в том числе благодаря эмбарго, дизель в рознице продается практически бесперебойно, хотя его доступность для независимых АЗС остается ограниченной, а цены существенно превышают биржевые. В Минэнерго заявили, что вопрос сохранения ограничений прорабатывается, приоритетом остается полное обеспечение внутренних потребностей. По словам Пикина, вероятнее всего, запрет на экспорт дизельного топлива будет продлен.
«Думаю, запрет на экспорт дизельного топлива продлят с вероятностью примерно 80%. Отменять его для производителей пока рано, потому что именно он позволил спокойно насытить заправки дизелем. Дизельное топливо есть почти везде, если на заправке продают только дизель, там и очередей нет. Это достижение нужно закрепить и продлить ситуацию минимум на месяц, посмотреть, что будет в сентябре. Ситуация очень быстро меняется. Конечно, перепроизводство дизеля может привести к тому, что для производителей это будет невыгодно, они будут терпеть убытки, а экспортная составляющая по дизелю достаточно большая. Естественно, производители могли заработать дополнительную прибыль к стоимости топлива, на зарубежных рынках дизель стоит по меньшей мере вдвое дороже, чем в России, из-за сохраняющегося напряжения. Теряют компании и налоговые поступления. Но на другой чаше весов находится стабильность внутреннего рынка, что, на мой взгляд, сегодня более важно, чем прибыль нефтяных компаний», — сказал Пикин.
Собеседник НСН также усомнился в возможности компромиссного варианта — например, квотирования или лицензирования экспорта.
«Это более сложный механизм, получается, что для каждого производителя надо устанавливать какие-то объемы. У всех свои каналы продаж, для кого-то эти квоты будут чрезмерными, для кого-то, наоборот, недостаточными. Такая история попахивает субъективизмом, поэтому проще на месяц сохранить то, что есть», — добавил он.
Ранее стало известно, что в России образовался дефицит бензина АИ-95 — одного из самых востребованных у водителей.
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