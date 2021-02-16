На Украине рассказали о вынужденном импорте электроэнергии из России

По его словам, Украина «критически зависит» от ресурса этих стран. Он отметил, что Киев был вынужден возобновить импорт электроэнергии из-за возникшего во время морозов дефицита и риска веерных отключений.

Министр добавил, что Украина в перспективе планирует подключиться к энергосистеме Евросоюза. Сделать это планируется к 2023 году, передает news.ru.

