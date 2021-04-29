На Украине назначен новый глава Минэнерго
Верховная рада в четверг назначила министром энергетики Украины бывшего вице-президента «Энергоатома» Германа Галущенко. За его кандидатуру проголосовали 305 депутатов при минимально требуемых 226.
Кандидата на должность министра представил на заседании Рады премьер-министр Денис Шмыгаль.
Накануне украинское правительство сообщило о неудовлетворительной работе снятого со своего поста главы украинской компании «Нафтогаз» Андрея Коболева, передает RT. Главой компании был назначен исполняющий обязанности министра энергетики страны Юрий Витренко.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
4,8 млн+7 848 / сут.
Умерли
109 тыс.+387 / сут.
Выздоровели
4,4 млн+8 420 / сут.
- На Украине назначен новый глава Минэнерго
- В Совфеде ответили на призывы отключить Россию от SWIFT
- «Роскачество» нашло нарушения в четверти проверенных сосисок
- Штабы Навального официально распустили
- Жириновский объяснил, как можно было избежать «проблемы Украины»
- В Мьянме произошли взрывы на базе ВВС
- Кафе и рестораны Москвы в майские праздники будут работать в обычном режиме
- В Чехии приостановили изучение вакцины «Спутник V»
- Кабмин поручил проработать снижение объёма экспорта гречихи
- ФСБ задержала украинских неонацистов, готовивших насильственные акции
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru