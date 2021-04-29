На Украине назначен новый глава Минэнерго

Верховная рада в четверг назначила министром энергетики Украины бывшего вице-президента «Энергоатома» Германа Галущенко. За его кандидатуру проголосовали 305 депутатов при минимально требуемых 226.

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Кандидата на должность министра представил на заседании Рады премьер-министр Денис Шмыгаль.

Накануне украинское правительство сообщило о неудовлетворительной работе снятого со своего поста главы украинской компании «Нафтогаз» Андрея Коболева, передает RT. Главой компании был назначен исполняющий обязанности министра энергетики страны Юрий Витренко.

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ФОТО: Официальный сайт партии «Слуга народа»
ТЕГИ:Минэнерго РФВерховная Рада
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