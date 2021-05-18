Минэнерго Украины предложило запретить импорт электроэнергии из России и Белоруссии
Министр энергетики Герман Галущенко призвал прекратить импорт электроэнергии из России и Белоруссии. С соответствующим письмом он обратился к главе Национальной комиссии, осуществляющей государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ), Валерию Тарасюку, сообщили в пресс-службе Министерства энергетики Украины.
В обращении Минэнерго указывается, что импорт из этих стран «противоречит стратегическим целям Украины в сфере энергетики» и «потенциально угрожает энергетической безопасности».
В пресс-службе ведомства отметили, что основным требованием при присоединении энергосистемы Украины к ENTSO-E является обеспечение достаточности собственных генерирующих мощностей для покрытия прогнозируемого спроса на электроэнергию, передает украинское информагентство Униан.
Между тем, президент Украины Владимир Зеленский 13 мая подписал закон, который предусматривает возможность министра энергетики инициировать запрет в Украину импорта электроэнергии из стран, не являющихся сторонами Энергетического сообщества (России и Белоруссии).
В апреле Прибалтика впервые отказалась от импорта электроэнергии из России во время испытаний по выходу из энергокольца БРЭЛЛ (Белоруссия, Россия, Эстония, Латвия, Литва). Директор Фонда энергетического развития Сергей Пикин в эфире НСН ранее заявил, что Россия уже готова к выходу Прибалтики из энергокольца БРЭЛЛ, который должен произойти к 2025 году.
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