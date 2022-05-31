На вкус губернатора: Названы риски региональных концессий без конкурса
Власти региона получат возможность договариваться с удобными им компаниями, а общественность этого даже не заметит, заявил в эфире НСН профессор Александр Сафонов.
Инициатива Минэкономики о праве регионов заключать с инвесторами концессии по объектам госсобственности без конкурса несет в себе риски, губернаторы будут отдавать предпочтение только определенным организациям, заявил замдиректора Института региональной экономики и межбюджетных отношений в Финансовом университете при правительстве РФ Александр Сафонов в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН».
Накануне Минэкономразвития предложило наделить регионы правом до конца 2022 года заключать с инвесторами концессии по объектам госсобственности без конкурса. Александр Сафонов отметил, что у инициативы гораздо больше минусов, чем плюсов.
«Могут возникнуть риски того, что губернаторы будут отдавать предпочтение определенным организациям. Но сказать о том, что в будущем это будет играть какую-то роль, нельзя. Возврат к процедурам конкурса будет означать, что все снова вернутся в статус-кво. А если кто-то уже начал разрабатывать какое-то направление, уже вложился туда, то взять и что-то менять не имеет никакого смысла. У нас иногда бывает такое, что кто-то разрабатывает направление, а потом случается конкурс и появляется новая организация. При этом она ничего об этом не знает, никаких инвестиций не делала и начинает проект заново. А все предыдущие наработки пропадают», - сказал Сафонов.
По его словам, если инициативу примут, то губернаторы смогут договариваться с выгодными для них организациями без привлечения общественного внимания.
«Все зависит от выгодности этой концессии. Бывает, что много инвесторов участвует в конкурсах концессии, бывает небольшое количество участников. Но, честно говоря, здесь мы вряд ли увидим какое-то серьезное изменение. Тут идет речь о том, чтобы упростить процедуру создания механизмов дополнительного инвестирования и развития экономики. Разработчикам кажется, что таким образом возникнет дополнительная возможность именно быстро заключать концессии. Потому что сам по себе конкурс - это разработка и соблюдение определенных процедур. Это попытка снять большое количество процедур и договариваться напрямую без общественного внимания», - указал Сафонов.
Также профессор отметил, что при принятии законопроекта среди концессий будут востребованы именно работы по извлечению полезных ископаемых.
«Концессии у нас, как правило, связаны с тем, чтобы выделить что-то в пользование на длительный период времени. Это может быть земля, управление определенными объектами, добыча полезных ископаемых. Однако сейчас слишком сильно действуют ограничения на компании. Однако как всегда будет востребована именно разработка полезных ископаемых», - резюмировал Сафонов.
Концессионные соглашения используются для привлечения частных инвестиций в строительство, реконструкцию объектов государственной собственности или предоставление услуг, обычно оказываемых государством. Государство (концедент – прим. НСН) получает эффективное управление объектом, а инвестор (концессионер – прим. НСН) — возможность заработать на его эксплуатации. Как правило, такие договоры заключаются на долгий срок.
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