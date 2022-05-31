На вкус губернатора: Названы риски региональных концессий без конкурса

Накануне Минэкономразвития предложило наделить регионы правом до конца 2022 года заключать с инвесторами концессии по объектам госсобственности без конкурса. Александр Сафонов отметил, что у инициативы гораздо больше минусов, чем плюсов.

«Могут возникнуть риски того, что губернаторы будут отдавать предпочтение определенным организациям. Но сказать о том, что в будущем это будет играть какую-то роль, нельзя. Возврат к процедурам конкурса будет означать, что все снова вернутся в статус-кво. А если кто-то уже начал разрабатывать какое-то направление, уже вложился туда, то взять и что-то менять не имеет никакого смысла. У нас иногда бывает такое, что кто-то разрабатывает направление, а потом случается конкурс и появляется новая организация. При этом она ничего об этом не знает, никаких инвестиций не делала и начинает проект заново. А все предыдущие наработки пропадают», - сказал Сафонов.

По его словам, если инициативу примут, то губернаторы смогут договариваться с выгодными для них организациями без привлечения общественного внимания.