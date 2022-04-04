Треть российских регионов отменили пандемийные ограничения для бизнеса
Ограничения, вызванные пандемией COVID-19, были отменены уже в 29 субъектах России, при этом остальные регионы также смягчили санитарные меры. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на министерство экономического развития.
По данным Минэкономразвития, ведомство проверяет условия для ведения предпринимательской деятельности в российских регионах. По результатам проверок выяснено, что уже 29 субъектов полностью отменили антиковидные меры, затрагивающие деятельность малого и среднего предпринимательства.
В остальных регионах ограничения также смягчены. В общей сложности, по данным ведомства, было упразднено более 700 пунктов. 15 субъектов, включая Москву и Московскую область, полностью отменили ограничения.
Ранее глава Красноярского краевого главка Роспотребнадзора Дмитрий Горяев отметил на территории края случаи заражения штаммом коронавируса «стелс-омикрон». Об этом он рассказал в своем Telegram-канале.
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