Стало известно, почему овощи дорожают быстрее фруктов

Динамика роста цен на фрукты и овощи не связана между собой. Об этом сообщает агентство «Прайм» со ссылкой на доцента экономического факультета РУДН Сергея Черникова.

Экономист рассказал, что многие россияне считают фрукты экзотическим продуктом, так как они мало растут в России, поэтому, по мнению граждан, должны быть дороже овощей, которые есть в стране. К тому же, отметил Черников, люди думают, что рост цен на импорт должен происходить быстрее, но это не всегда верно.

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Он напомнил, что из-за появления информации о возможном дефиците бананов, этот продукт подорожал примерно на треть, но потом вновь подешевел. При этом стоимость капусты, произрастающей в России, не сократилась.

В апреле гендиректор информационно-аналитического агентства Infoline Иван Федяков в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» заявил, что в России в ближайшее время будет стабилизация или снижение цен на продукты до 10%, однако в дальнейшем стоит ожидать удар рекордной инфляции.

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