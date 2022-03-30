Минсельхоз пообещал, что не допустит дефицита овощей в России
В Минсельхозе РФ заявили о проработке всех факторов риска, которые могут привести к возникновению дефицита овощей в стране.
«Импорт продукции из основных стран-партнеров идет без перебоев, в случае необходимости российские компании имеют возможность оперативно перестраивать каналы поставок», - говорится в сообщении ведомства.
Как отмечается, для дополнительного насыщения внутреннего рынка Министерством сельского хозяйства было проведено обнуление импортных пошлин на овощную группу до 30 сентября. Решение об этом было принято на заседании Совета Евразийской экономической комиссии.
По сообщению Росстата, среди плодоовощной продукции за прошедшую неделю больше остальных подорожали лук – 18, 3% и капуста – на 15,9%
В то же время цены на помидоры снизились на 0,7%, на огурцы - на 7,2%.
Ранее председатель Союза участников рынка картофеля и овощей Сергей Лупехин в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» заявил, что проблемы с логистикой действительно усложняют покупку химикатов, однако серьезной угрозы урожаю в России нет.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru