Минсельхоз пообещал, что не допустит дефицита овощей в России

В Минсельхозе РФ заявили о проработке всех факторов риска, которые могут привести к возникновению дефицита овощей в стране.

«Импорт продукции из основных стран-партнеров идет без перебоев, в случае необходимости российские компании имеют возможность оперативно перестраивать каналы поставок», - говорится в сообщении ведомства.

Как отмечается, для дополнительного насыщения внутреннего рынка Министерством сельского хозяйства было проведено обнуление импортных пошлин на овощную группу до 30 сентября. Решение об этом было принято на заседании Совета Евразийской экономической комиссии.