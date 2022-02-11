Сенаторы предложили стимулировать производство овощей в России для снижения цен
Рабочая группа Совета Федерации по подготовке предложений по регулированию цен на продовольственные товары предложила стимулировать производство овощей в России. Об этом на заседании Совфеда заявил первый вице-спикер палаты Андрей Яцкин.
Как считают сенаторы, стимулирование производства овощей может стать долгосрочным инструментом в борьбе с инфляцией. Яцкин добавил, что сенаторы продолжат мониторить цены на продовольствие.
Ранее ретейлер Дмитрий Потапенко в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» отмечал, что рост цен на массовые продукты питания в России является слишком большим для кошелька потребителя. По его словам, в течение года продукты неизбежно будут дорожать еще на 20-25% из-за выпадения России из товаропроводящих цепочек.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
13,5 млн+197 тыс. / сут.
Умерли
338 тыс.+701 / сут.
Выздоровели
10,9 млн+106 тыс. / сут.
- Отряд ракетных эсминцев ВМС США направляется в Европу для усиления группировки
- Польская PGNiG подала против «Газпрома» встречный иск из-за цен на газ
- За сутки в России выявили новый рекорд по числу заболевших COVID-19
- Собянин: Пик заболеваемости «омикроном» в Москве пройден
- Россиянин Большунов завоевал серебро ОИ-2022 в лыжной гонке на 15 км с раздельным стартом
- Трамп утверждал, что до сих пор общается с Ким Чен Ыном
- Эксперт: лимита кладбищ в Москве хватит на 30—40 лет
- В двадцати российских регионах разоблачили сеть подпольных торговцев оружием
- Собянин сообщил об увеличении объемов плановой помощи в поликлиниках
- СМИ: Врачам Сборной ОКР запретили комментировать в СМИ ситуацию с Валиевой
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru