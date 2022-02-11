Сенаторы предложили стимулировать производство овощей в России для снижения цен

Как считают сенаторы, стимулирование производства овощей может стать долгосрочным инструментом в борьбе с инфляцией. Яцкин добавил, что сенаторы продолжат мониторить цены на продовольствие.

Ранее ретейлер Дмитрий Потапенко в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» отмечал, что рост цен на массовые продукты питания в России является слишком большим для кошелька потребителя. По его словам, в течение года продукты неизбежно будут дорожать еще на 20-25% из-за выпадения России из товаропроводящих цепочек.

