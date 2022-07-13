СМИ: Овощи с огородов могут появиться на полках супермаркетов

Россиянам могут разрешить продавать в магазинах овощи, которые были выращены на своих участках, таким образом правительство планирует дополнительно насытить рынок овощами и стабилизировать цены на них. Об этом сообщает газета «Известия».

МК: Цены на фрукты и овощи в Крыму снизили из-за поставок из Херсонской области

Отмечается, что вице-премьер Виктория Абрамченко поручила проработать вопрос о том, как гражданам оформить необходимые для этого документы. Так, будет необходима документация, которая подтвердит безопасность продукции, а также соответствие техническому регламенту. На сегодняшний день такие бумаги могут получить только предприятия, которые проходят проверки Роспотребнадзора.

Ранее Виктория Абрамченко заявляла, что в России активно развивается отрасль семеноводства, однако из-за введенных санкций возникли трудности, связанные с замещением импортных семян свеклы, кукурузы и сои.

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ФОТО: РИА Новости / Виталий Белоусов
ТЕГИ:МагазиныРоссия
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