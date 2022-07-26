«Только китайский ширпотреб»: Как производители детских товаров выживают под санкциями

По его словам, для того, чтобы бизнес получал отдачу от покупателей, у россиян должны быть средства на покупку товаров. Федяков отметил, что на сегодняшний день доходы россиян продолжают падать, а у трех миллионов жителей страны и вовсе нет денег на еду.

«Сейчас говорить о мерах поддержки локальных производителей в текущей ситуации будет как мертвому припарка. Это не даст эффективности. Пора уже перейти к таргетированию групп населения, которые испытывают финансовые проблемы. Эта группа людей растет, у нас по официальной статистике 2% населения недоедает. Это три миллиона человек, цифра не маленькая. Этим людям не хватает денег на еду. Без эффективных мер поддержки этих слоев населения ничего не получится. Такие меры поддержки есть. Все это технически можно и нужно реализовать, но почему-то наше государство не торопится к решению этих вопросов. Производителей уже стимулировали, эффекта нет, отдачи тоже», - указал Федяков.

Также аналитик рассказал, что детские товары в Россию импортируются преимущественно из Китая. А те отечественные производства, которые располагались в стране, по итогу так же перенесли в Китай.