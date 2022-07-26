«Только китайский ширпотреб»: Как производители детских товаров выживают под санкциями
Производство товаров в России страдает из-за «неадекватного» рубля, бизнес никак не может конкурировать с китайским импортом, отметил в эфире НСН аналитик Иван Федяков.
Российским производителям детских товаров не поможет господдержка, в стране идет большой рост себестоимости производства, а доходы граждан продолжают падать, заявил генеральный директор информационно-аналитического агентства Infoline Иван Федяков в разговоре с Telegram-каналом «Радиоточка НСН».
Накануне «Известия» сообщили, что одежду для детей, подгузники, школьные принадлежности и игрушки предложили внести в список товаров первой необходимости. Отмечается, что это позволит их производителям получить господдержку. Бизнес полагает, что помощь от властей позволила бы быстрее наладить импортозамещение в этих нишах. Иван Федяков отметил, что разговоры о поддержке бизнеса на сегодняшний день как «мертвому припарка».
«Некоторые из этих групп товаров уже находятся в списке товаров, которые государство поддерживало низкими налоговыми ставками. В частности, детские товары облагаются НДС в размере 10%, а не 20%, как вся экономика. Но мы видим, что детально это не меняет ситуацию. Да, какие-то элементы успеха были в прошлое время, когда благодаря пониженной ставке можно было хоть как-то конкурировать с китайскими товарами и ширпотребом. Но радикально это ситуацию не меняло. Сейчас, когда рубль неадекватно сильно укрепился, производство социально значимых и других товаров очень сильно страдает, потому что проигрывает конкуренцию импорту по всем статьям», - сказал Федяков.
По его словам, для того, чтобы бизнес получал отдачу от покупателей, у россиян должны быть средства на покупку товаров. Федяков отметил, что на сегодняшний день доходы россиян продолжают падать, а у трех миллионов жителей страны и вовсе нет денег на еду.
«Сейчас говорить о мерах поддержки локальных производителей в текущей ситуации будет как мертвому припарка. Это не даст эффективности. Пора уже перейти к таргетированию групп населения, которые испытывают финансовые проблемы. Эта группа людей растет, у нас по официальной статистике 2% населения недоедает. Это три миллиона человек, цифра не маленькая. Этим людям не хватает денег на еду. Без эффективных мер поддержки этих слоев населения ничего не получится. Такие меры поддержки есть. Все это технически можно и нужно реализовать, но почему-то наше государство не торопится к решению этих вопросов. Производителей уже стимулировали, эффекта нет, отдачи тоже», - указал Федяков.
Также аналитик рассказал, что детские товары в Россию импортируются преимущественно из Китая. А те отечественные производства, которые располагались в стране, по итогу так же перенесли в Китай.
«Детские товары мы импортировали в основном из Китая, он сплошь и рядом. Причем даже те производства, которые были расположены в России еще десять лет назад, все ровно переносили в азиатский регион. Например, у Gloria Jeans десять лет назад 80% производства было в России, они импортировали только 20% продукции. После событий 2014 года и всех мер поддержки импортозамещения, на текущий момент у Gloria Jeans не осталось вообще производства в России. Они 100% производства перенесли в азиатский регион, так как не видят потенциала и перспектив производить здесь. Тоже самое можно сказать про «Детский мир», 100% его ассортимента импортируется из-за рубежа и почти ничего не производится в России», - сказал он.
Кроме того, гендиректор Infoline подчеркнул, что одной из ключевых проблем для российских производителей детской продукции является рост себестоимости производства. Он добавил, что государство не предпринимает никаких мер для того, чтобы оптимизировать затраты.
«Подавляющее большинство производителей вам скажет, что есть ряд факторов, которые являются реальными проблемами бизнеса. Первый фактор – это рост себестоимости производства. Государство вообще ничего не делает для того, чтобы хоть как-то оптимизировать затраты производителей. Просто снижение фискальной нагрузки – это недостаточно эффективная мера. Второй фактор для производителей – это наличие спроса. С этим проблема, потому что потребители страдают от падения доходов и сокращают свои расходы. Это две самые ключевые проблемы», - резюмировал Федяков.
Как сообщил ТАСС, Минпромторг РФ формирует список непродовольственных товаров первой необходимости для детей для того, чтобы увеличить их выпуск.
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