Ретейлеры попросили снизить НДС на товары первой необходимости
Ассоциация компаний розничной торговли (АКОРТ) направила письмо главе ФНС Даниилу Егорову с просьбой ввести новые меры поддержки отрасли, его просят снизить НДС на товары первой необходимости и бананы. Об этом сообщил «Коммерсантъ» со ссылкой на документ.
Также АКОРТ попросил продлить на год срок уплаты налогов для компаний, которые продают такую продукцию, и упростить процедуру признания расходов по налогу на прибыль компаний в случае кражи товаров.
По данным Минэкономразвития, на 1 апреля продовольственная инфляция в годовом выражении составила почти 20%.
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