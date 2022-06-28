Ретейлеры попросили снизить НДС на товары первой необходимости

Ассоциация компаний розничной торговли (АКОРТ) направила письмо главе ФНС Даниилу Егорову с просьбой ввести новые меры поддержки отрасли, его просят снизить НДС на товары первой необходимости и бананы. Об этом сообщил «Коммерсантъ» со ссылкой на документ.

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Также АКОРТ попросил продлить на год срок уплаты налогов для компаний, которые продают такую продукцию, и упростить процедуру признания расходов по налогу на прибыль компаний в случае кражи товаров.

По данным Минэкономразвития, на 1 апреля продовольственная инфляция в годовом выражении составила почти 20%.

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ФОТО: РИА Новости//Владимир Песня
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