СМИ: Бренд детских товаров Mothercare может уйти из России
Сеть магазинов детских товаров Mothercare может прекратить работу в России, владелец бизнеса кувейтская Alshaya Group рассматривает возможность продажи российских магазинов. Об этом сообщают «Ведомости» со ссылкой на источники.
По данным издания, кувейтская группа ищет покупателей на дочернюю компанию «Монэкс трейдинг», которая занимается развитием франшизы в РФ. Источники сообщают, что Alshaya Group может полностью или частично передать сеть потенциальному инвестору, чтобы избежать ликвидации российского юрлица.
Отмечается, что кувейтский оператор может сократить присутствие в РФ, закрыв все 118 магазинов Mothercare и распродав запасы товаров. Решение Alshaya Group о прекращении бизнеса в России связывают с давлением на компанию со стороны британского правообладателя бренда.
В марте сеть Mothercare, работающая в России с 1994 года, приостановила деятельность в стране на фоне специальной военной операции на Украине. На российский рынок приходилось до 25% от общего объема продаж ретейлера.
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