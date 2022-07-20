СМИ: Бренд детских товаров Mothercare может уйти из России

По данным издания, кувейтская группа ищет покупателей на дочернюю компанию «Монэкс трейдинг», которая занимается развитием франшизы в РФ. Источники сообщают, что Alshaya Group может полностью или частично передать сеть потенциальному инвестору, чтобы избежать ликвидации российского юрлица.

Отмечается, что кувейтский оператор может сократить присутствие в РФ, закрыв все 118 магазинов Mothercare и распродав запасы товаров. Решение Alshaya Group о прекращении бизнеса в России связывают с давлением на компанию со стороны британского правообладателя бренда.

В марте сеть Mothercare, работающая в России с 1994 года, приостановила деятельность в стране на фоне специальной военной операции на Украине. На российский рынок приходилось до 25% от общего объема продаж ретейлера.

