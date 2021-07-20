Reuters: решен спор США и ФРГ по «Северному потоку-2»

В ближайшие дни США и Германия объявят о сделке, разрешающей спор по российскому газопроводу «Северный поток-2», пишет Reuters со ссылкой на свои источники.

В США заявили, что «Северный поток-2» угрожает энергобезопасности Европы

По их словам, «сделка выглядит неплохо». Соглашение между двумя странами предотвратит продолжение санкций против трубопровода. Как предполагается, сделка касается инвестиций со стороны Вашингтона и Берлина в энергетику Украины.

Источники финансирования проектов не указываются.

Укладку труб в исключительной экономической зоне Германии будет выполнять судно «Академик Черский». Трубоукладочное судно будет выполнять все работы «в соответствии с полученными ранее разрешениями».

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ФОТО: РИА Новости/Михаил Голенков
ТЕГИ:Северный Поток-2ГерманияСША
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