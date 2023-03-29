«Желаемое за действительное!»: Экс-министр экономики не поверил в инфляцию в 4%

Заявления российских властей о том, что инфляция в марте опустится ниже 4% – это попытка выдать желаемое за действительное, заявил экс-министр экономики России Андрей Нечаев в разговоре с НСН. По его словам, данные о том, что у россиян выросли доходы, также не имеют ничего общего с реальностью.

Накануне вице-премьер РФ Татьяна Голикова заявила, что рост реальных зарплат за последние пять лет в России составил 22,1%. При этом президент РФ Владимир Путин заявил, что годовая инфляция в стране в марте опустится ниже 4% и, по некоторым оценкам, продолжит снижаться и дальше. Андрей Нечаев отметил, что данные Росстата, на которые ссылаются власти, не соответствуют реалиям.