«Желаемое за действительное!»: Экс-министр экономики не поверил в инфляцию в 4%
В российской экономике идет спад, оснований для роста даже номинальных доходов не так много, отметил в эфире НСН Андрей Нечаев.
Заявления российских властей о том, что инфляция в марте опустится ниже 4% – это попытка выдать желаемое за действительное, заявил экс-министр экономики России Андрей Нечаев в разговоре с НСН. По его словам, данные о том, что у россиян выросли доходы, также не имеют ничего общего с реальностью.
Накануне вице-премьер РФ Татьяна Голикова заявила, что рост реальных зарплат за последние пять лет в России составил 22,1%. При этом президент РФ Владимир Путин заявил, что годовая инфляция в стране в марте опустится ниже 4% и, по некоторым оценкам, продолжит снижаться и дальше. Андрей Нечаев отметил, что данные Росстата, на которые ссылаются власти, не соответствуют реалиям.
«Все это свидетельствует о том, что некоторые наши руководители живут в каком-то своем иллюзорном мире… Очень далеком от того, где живут все остальные. Не знаю, откуда Росстат берет такие цифры, но они точно не соответствуют реалиям. Как при инфляции в 12% смогли вырасти реальные доходы, смутно могу себе представить. В экономике идет спад… Оснований для роста даже номинальных доходов не так много. Это явно какие-то манипуляции или просто власти выдают желаемое за действительное. Теоретически, можно представить ситуацию, что в какой-то момент времени, когда прожиточный минимум еще не индексировали, а номинальные доходы уже выросли, произошло смещение в границе бедности», – сказал Нечаев.
Ранее, 23 марта, премьер-министр РФ Михаил Мишустин сообщил, что правительство проиндексирует МРОТ на 18% с 1 января 2024 года. По его словам, власти поставили своей целью в текущем году повышение благосостояния граждан, в том числе путем последовательного увеличения МРОТ темпами выше инфляции. Как отмечал Владимир Путин, перед правительством и субъектами страны поставлена предметная задача обеспечить заметный и ощутимый рост реальных заработных плат в стране.
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