Во Всемирном банке заявили о «потерянном десятилетии» для мировой экономики

Экономист обратил внимание на замедление темпов экономического роста. Это поставит под сомнение способность стран решать накопившиеся проблемы, включая бедность и изменение климата, полагает Гилл.

Решением проблемы представитель Всемирного банка назвал новую экономическую политику. По его мнению, она должна поощрять труд, способствовать повышению производительности и ускорению инвестиций.

Кризис банковской системы США увеличивает риски для мировой экономики, заявила ранее глава Центробанка РФ Эльвира Набиуллина. Она полагает, что прямого влияния на российскую экономику проблемы в Соединенных Штатах не оказывают, пишет НСН.

