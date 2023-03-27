Во Всемирном банке заявили о «потерянном десятилетии» для мировой экономики
Мировая экономика вступает в «потерянное десятилетие», считает старший вице-президент Всемирного банка Индермит Гилл. Его слова передает РИА Новости.
Экономист обратил внимание на замедление темпов экономического роста. Это поставит под сомнение способность стран решать накопившиеся проблемы, включая бедность и изменение климата, полагает Гилл.
Решением проблемы представитель Всемирного банка назвал новую экономическую политику. По его мнению, она должна поощрять труд, способствовать повышению производительности и ускорению инвестиций.
Кризис банковской системы США увеличивает риски для мировой экономики, заявила ранее глава Центробанка РФ Эльвира Набиуллина. Она полагает, что прямого влияния на российскую экономику проблемы в Соединенных Штатах не оказывают, пишет НСН.
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