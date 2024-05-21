«Кто проследит?» От Минпрома ждут уточнений по ремонту подержанными автозапчастями

Мишустин раскритиковал автомобиль Volga за китайский руль Суд приговорил 77-летнего новосибирского физика Анатолия Маслова к 14 годам колонии по делу о госизмене Более 5 млн российских детей будут участвовать в летней оздоровительной кампании в 2024 году У жены президента Сирии Башара Асада выявили лейкемию Участникам программы «Пушкинская карта» из малых населенных пунктов посоветовали чаще посещать региональные театры