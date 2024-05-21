«Кто проследит?» От Минпрома ждут уточнений по ремонту подержанными автозапчастями
То, что подержанные автозапчасти будут использовать в ремонте по ОСАГО, не вызывает сомнений, заявил НСН Сергей Канаев.
Минпромторгу следовало бы расширить список автодеталей, которые нельзя применять для вторичного использования, сказал в интервью НСН директор Национального общественного центра безопасности движения, руководитель Федерации автовладельцев России Сергей Канаев.
Минпромторг подготовил поправки в технический регламент «О безопасности колесных транспортных средств», которые узаконят использование подержанных запчастей для ремонта автомобилей, сообщают «Известия» со ссылкой на пресс-службу ведомства. По данным издания, ведомство также определит, какие подержанные детали можно применять. Канаева назвал ремонт автомобиля вторичными деталями распространенной практикой.
«Многие ремонтируют двигатель, меняя один на другой контрактный восстановленный. Аналогично меняют коробки передач, ряд узлов и агрегатов. Есть возможность применять какие-то механизмы вторично, но в любом случае они приходят на рынок после ремонта. То, что Минпромторг задумался о подержанных автозапчастях, связано с санкциями и дефицитом деталей. Их будут использовать по ОСАГО, страховке, это сомнений не вызывает, так было и ранее. Надеюсь, что у автомобилистов не возникнет проблем», - сказал он.
Как добавил собеседник НСН, инициатива Минпромторга нуждается в более детальной проработке.
«Какие-то иммобилайзеры подлежат вторичному применению, какие-то нет, думаю Минпромторг внес их в список для перестраховки. Также нельзя использовать рулевые наконечники, стекла, световые приборы, фары, если они разбиты. Это может привести к фатальным последствиям. Возможно, ведомство не добавило их в список, поскольку все очевидно, но я за то, чтобы расширить перечень и дать более детальный ответ. Все, что есть в списке, сегодня понятно для специалистов, страховщиков, тех, кто ремонтирует автомобили, но непонятно для потребителя. Конечно, лучше применять новые запчасти, но исходя из того, что сегодня не всегда это возможно, инициатива абсолютно своевременная. Вопрос в том, кто будет это контролировать», - резюмировал он.
Ранее глава Всероссийского союза страховщиков Евгения Уфимцева сообщил о том, что к концу 2024 года в России могут разрешить использовать б/у запчасти при ремонте по ОСАГО, напоминает «Радиоточка НСН».
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