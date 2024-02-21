«Капризные и дорогие»: От каких автомобилей россияне «отказываются» чаще всего
Андрей Ломанов заявил НСН, что сегодня даже в Москве и Санкт-Петербурге далеко не каждый готов содержать автомобиль.
Сегодня на рынке поддержанных автомобилей представлены абсолютно все марки, даже в Москве и Санкт-Петербурге далеко не каждый готов содержать автомобиль без острой потребности, заявил автоэксперт Андрей Ломанов в беседе с НСН. Чаще всего россияне отказываются от спортивных машин, так как на фоне санкций их сложнее обслуживать.
BMW возглавил список премиальных брендов автомобилей с пробегом, которые чаще всего фигурировали в объявлениях на продажу в 2023 году, пишут «Известия» со ссылкой на экспертов сервиса онлайн-проверки автомобилей «Автотека». Доля автомобилей BMW в объявлениях на продажу составила 28%. В тройку лидеров попали еще две немецкие марки — Mercedes-Benz (26%) и Audi (16,2%). Ломанов заверил, что от BMW просто так никто не отказывается.
«Так сложилось, что автомобилей BMW было много завезено в Россию, их просто больше на рынке. Автомобили очень активно завозятся параллельным импортом, потому что из немецких брендов это самые доступные автомобили. Просто так отказываться от этих машин никто не будет, потому что никаких проблем с обслуживанием и ремонтом сегодня нет. Надо отметить, что у BMW больше, чем у Mercedes-Benz и Audi было накрученных автомобилей, их активно покупали. BMW в немецкой тройке считается самой драйверской машиной. Много версий было куплено в спортивном исполнении, которые достаточно капризные. Именно эти версии сегодня сложнее обслуживать и ремонтировать», - объяснил он.
По словам Ломанова, сегодня на рынке поддержанных автомобилей представлены абсолютно все марки, так как многие просто отказываются от личного авто.
«Сегодня на поддержанном рынке продаются практически все автомобили. Даже в Москве и Санкт-Петербурге далеко не каждый готов содержать автомобиль, если нет такой острой потребности. Есть общественный транспорт, есть каршеринг. Автомобиль становится достаточно дорогим и с точки зрения эксплуатации, и с точки зрения ремонта. Цены на заправках высокие. К сожалению, чаще всего у нас продаются автомобили со скрученным пробегом и побывавшие в огромном количестве ДТП. Здесь серьезная проблема. Но что касается марок, продаются абсолютно все, улетают они как пирожки у вокзала», - подытожил собеседник НСН.
Несмотря на официальное ограничение доступа к сервисным программам концернов Volkswagen и BMW, российские автодилеры получили доступ к необходимому программному обеспечению, заявил ранее управляющий директор бренда Audi ГК «Автодом» Алексей Кирдяшов, передает «Радиоточка НСН».
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