СМИ: В России намерены узаконить использование подержанных автозапчастей
Минпромторг подготовил поправки в технический регламент «О безопасности колесных транспортных средств», которые позволят узаконить использование подержанных запчастей для ремонта автомобилей. Об этом сообщают «Известия» со ссылкой на пресс-службу ведомства.
По данным издания, поправки определят, какие подержанные детали возможно применять для ремонта машин, а какие будут категорически запрещены.
Также отдельной проработке подлежит вопрос гарантийного срока. Как следует из письма вице-президента Национального автомобильного союза (НАС) Антона Шапарина в адрес главы Минпромторга Антона Алиханова, в действующем законодательстве отсутствуют требования, которым должны соответствовать подобные запчасти.
Ранее глава Всероссийского союза страховщиков Евгения Уфимцева сообщил о том, что к концу 2024 года в России могут разрешить использовать б/у запчасти при ремонте по ОСАГО, передает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru