СМИ: В России намерены узаконить использование подержанных автозапчастей

По данным издания, поправки определят, какие подержанные детали возможно применять для ремонта машин, а какие будут категорически запрещены.

Также отдельной проработке подлежит вопрос гарантийного срока. Как следует из письма вице-президента Национального автомобильного союза (НАС) Антона Шапарина в адрес главы Минпромторга Антона Алиханова, в действующем законодательстве отсутствуют требования, которым должны соответствовать подобные запчасти.

Ранее глава Всероссийского союза страховщиков Евгения Уфимцева сообщил о том, что к концу 2024 года в России могут разрешить использовать б/у запчасти при ремонте по ОСАГО, передает «Радиоточка НСН».

