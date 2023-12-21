В России предупредили, что параллельный импорт автомобилей в 2024 году упадет вдвое
В 2024 году параллельный импорт автомобилей снизится вдвое, сообщает «Газета.ру» со ссылкой на главу ассоциации «Российские автомобильные дилеры» (РОАД) Алексея Подщеколдина.
В связи со сложностью обслуживания импортных машин и возросших затратах на таможенное оформление, дилеры не хотят работать без поддержки производителя. Поэтому ряд крупных компаний перестали ввозить автомобили по параллельному импорту.
По данным РОАД, в 2023 году параллельным импортом в Россию было ввезено 130 тысяч машин. В топ-5 популярных марок попали Toyota, Kia, Hyundai, BMW и Mitsubishi. В 2024 году число ввезенных автомобилей может снизиться в два раза. Однако спрос остается высоким. В частности, россияне продолжают покупать Mercedes-Benz, BMW и Audi.
Ранее СМИ со ссылкой на директора международной сети автосервисов Fit Service Татьяну Овчинникову сообщали, что цены на запчасти для автомобилей в 2024 году могут вырасти на 4-7%, сообщает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru