В России предупредили, что параллельный импорт автомобилей в 2024 году упадет вдвое

В связи со сложностью обслуживания импортных машин и возросших затратах на таможенное оформление, дилеры не хотят работать без поддержки производителя. Поэтому ряд крупных компаний перестали ввозить автомобили по параллельному импорту.

По данным РОАД, в 2023 году параллельным импортом в Россию было ввезено 130 тысяч машин. В топ-5 популярных марок попали Toyota, Kia, Hyundai, BMW и Mitsubishi. В 2024 году число ввезенных автомобилей может снизиться в два раза. Однако спрос остается высоким. В частности, россияне продолжают покупать Mercedes-Benz, BMW и Audi.

Ранее СМИ со ссылкой на директора международной сети автосервисов Fit Service Татьяну Овчинникову сообщали, что цены на запчасти для автомобилей в 2024 году могут вырасти на 4-7%, сообщает «Радиоточка НСН».

