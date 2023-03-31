Отрезают Японию: Как будет развиваться Россия под новыми санкциями

Япония с 7 апреля вводит запрет на экспорт в Россию стали, алюминия и изделий из них. Под ограничения также попали самолеты, космические аппараты и двигатели, строительная техника, электрооборудование, котлы, оптическое оборудование, оптоволокно и даже игрушки.

«Каждый последующий пакет санкций все меньше и меньше влияет на нашу экономику, поскольку наиболее серьезные санкции уже давно введены. Эффект от них уже или сказался, или был компенсирован. Штаты вынуждают своих союзников - зачастую это оккупированные экономическим или военным способом страны, как Япония, где находятся крупнейшие американские военные базы. Они добиваются не столько экономических целей, сколько отрезают эти страны от легитимных действий» - сказал Гутенев.

Отказ от сотрудничества с прежними партнерами в какой-то степени проходит болезненно, однако развитие внутренней экономики и равноправное сотрудничество с новыми игроками на рынке изменит мировые тенденции, считает он.

«Мы с вами еще какое-то время будем свидетелями этого «инновационного» движения, а затем по мере дедоллароризации экономики, по мере консолидации стран вокруг БРИКС и других новых объединений, которые будут работать на принципах равенства и международного права, это движение будет ускоряться. Поэтому надо набраться терпения и развивать нашу внутреннюю экономику», - добавил депутат.