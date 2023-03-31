Отрезают Японию: Как будет развиваться Россия под новыми санкциями
США вынуждают своих союзников, включая Японию, оказывать давление на Россию, но очередные санкции лишь подталкивают российскую экономку развиваться в новых направлениях, рассказал НСН депутат Госдумы Владимир Гутенев.
Все самые экономически болезненные санкции уже давно введены, России следует развивать собственное производство и отношения с новыми партнерами, рассказал НСН глава комитета Госдумы по промышленной торговле Владимир Гутенев.
Япония с 7 апреля вводит запрет на экспорт в Россию стали, алюминия и изделий из них. Под ограничения также попали самолеты, космические аппараты и двигатели, строительная техника, электрооборудование, котлы, оптическое оборудование, оптоволокно и даже игрушки.
«Каждый последующий пакет санкций все меньше и меньше влияет на нашу экономику, поскольку наиболее серьезные санкции уже давно введены. Эффект от них уже или сказался, или был компенсирован. Штаты вынуждают своих союзников - зачастую это оккупированные экономическим или военным способом страны, как Япония, где находятся крупнейшие американские военные базы. Они добиваются не столько экономических целей, сколько отрезают эти страны от легитимных действий» - сказал Гутенев.
Отказ от сотрудничества с прежними партнерами в какой-то степени проходит болезненно, однако развитие внутренней экономики и равноправное сотрудничество с новыми игроками на рынке изменит мировые тенденции, считает он.
«Мы с вами еще какое-то время будем свидетелями этого «инновационного» движения, а затем по мере дедоллароризации экономики, по мере консолидации стран вокруг БРИКС и других новых объединений, которые будут работать на принципах равенства и международного права, это движение будет ускоряться. Поэтому надо набраться терпения и развивать нашу внутреннюю экономику», - добавил депутат.
Основной путь России – развитие собственной производственной базы, заявил собеседник. Он предложил три основных пути экономического развития в рамках импортозамещения.
«Три возможных варианта: мы активно наращиваем объемы собственного производства.[…] Второе – мы расширяем мощности и сортамент сталей, номенклатуру технически сложной продукции. И в заключении: невозможно выпускать все, и экономически порой это нецелесообразно, потому что должны быть определенные объемы производства для того, чтобы была конкурентная цена. Это касается и ряда направлений спецхимии, и возможной компонентной базы. Должен быть объемный выпуск. И в этом случае допустим или параллельный импорт, или замена ненадежного поставщика», - заключил Гутенев.
Ранее гендиректор компании «Оптимальная логистика» Георгий Властопуло в разговоре с НСН оценил потери России из-за экспортных ограничений Казахстана.
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