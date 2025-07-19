Свитер Овечкина выставили в Зале хоккейной славы в Торонто

Свитер российского игрока клуба Национальной хоккейной лиги «Вашингтон Кэпиталз» Александра Овечкина вывесили в Зале хоккейной славы в Торонто. Соответствующее фото обнародовала пресс служба музея.

В зале разместили свитер россиянина, представляющий собой отражение «знаменательного момента» Овечкина, когда он побил рекорд канадца Уэйна Гретцки по числу забитых шайб. Джерси представлено в экспозиции «НХЛ сегодня».

В апреле Александр Овечкин обошел Уэйна Гретцки по количеству голов в регулярных чемпионатах НХЛ, забив 897 шайб, пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».



