Свитер Овечкина выставили в Зале хоккейной славы в Торонто
Свитер российского игрока клуба Национальной хоккейной лиги «Вашингтон Кэпиталз» Александра Овечкина вывесили в Зале хоккейной славы в Торонто. Соответствующее фото обнародовала пресс служба музея.
В зале разместили свитер россиянина, представляющий собой отражение «знаменательного момента» Овечкина, когда он побил рекорд канадца Уэйна Гретцки по числу забитых шайб. Джерси представлено в экспозиции «НХЛ сегодня».
В апреле Александр Овечкин обошел Уэйна Гретцки по количеству голов в регулярных чемпионатах НХЛ, забив 897 шайб, пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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