«Удар по транзиту»: В отрасли оценили потери РФ из-за экспортных ограничений Казахстана
Гендиректор компании «Оптимальная логистика» Георгий Властопуло заявил в эфире НСН, что в 2022 году Казахстан увеличил экспорт в Россию на 25%.
Казахстан занимает не самую большую долю в «параллельных поставках» в Россию, но на фоне проблем с другими участниками рынка «потеря» Казахстана будет тревожным знаком, рассказал в беседе с НСН гендиректор компании «Оптимальная логистика» Георгий Властопуло.
В Казахстане с 1 апреля начнет работать система учета ввозимой и вывозимой из страны продукции, которая позволит в режиме реального времени отслеживать всю цепочку перемещения товаров от границы к границе, пишут СМИ. Властопуло рассказал о последствиях такого решения.
«Это в любом случае удар по этому транзиту грузов. Если посмотреть на внешнюю торговлю, в 2021 году Казахстан нам отправил товаров на 7,14 миллиарда долларов, а в 2022-м – на 8,78 миллиарда долларов, что примерно на 20-25% больше. Можно сказать с некоторыми допущениями, что примерно 20-25%, около двух миллиардов долларов, шло в 2022 году через Казахстан. Если мы смотрим весь импорт, который поставляется в Россию, по результатам 2022 года он составил 259 миллиардов. Там "сидит", в том числе и параллельный импорт, 22 миллиарда. Скажем так, что доля Казахстана не такая большая», - рассказал он.
По его словам, на фоне проблем с транзитом через Турцию Россия теряет логистические цепочки, а прибегнуть, например, к помощи Ирана не сможет.
«С учетом того, что Турция заблокировала транзит, у нас остается не так много возможностей, стран для организации таких цепочек поставок. Это достаточно тревожный знак. Иран, скорее всего, не будет участвовать в этих схемах, потому что находится под санкциями, ни одна страна не продаст в Иран товары. Мы видим, что импорт из Индии в Россию упал на 30%, в том числе, потому что Индия опасается отправлять грузы через Иран», - отметил собеседник НСН.
Властопуло также рассказал, как Казахстан может усилить проверки при экспорте. По его словам, меры коснутся большого объема товаров.
«В Казахстане на экспорт товаров нужно получать разрешение в налоговой службе. Я предполагаю, что при рассмотрении таких заявлений будут более тщательно проверяться коды на их санкционность. Это достаточно большой перечень товаров, кодов двойного назначения порядка 3500 (которые могут быть использованы при создании вооружения. - прим. НСН), санкционных товаров еще больше. Объем этот достаточно серьезный, транзит через Казахстан начнется снижаться», - добавил он.
В марте власти Турции наложили запрет на транзит санкционных товаров через территорию республики. Посольство и торговое представительство России в Анкаре выясняли причину проблем, возникших с оформлением транзита.
21 марта СМИ сообщили о частичном возобновлении Турцией транзита санкционных товаров в Россию.
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