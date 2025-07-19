В Кузбассе четыре человека погибли в ДТП с грузовиком

Авария с легковым автомобилем и грузовиком произошла в Прокопьевском округе Кемеровской области, есть жертвы. Об этом сообщила пресс-служба регионального управления МВД.

Отмечается, что ДТП произошло около 10:00 (06:00 мск) на 74-м км трассы Белово - Коновалово - Прокопьевск.

«Предварительно установлено, что 44-летний водитель "Камаза" выехал на полосу встречного движения, где совершил столкновение с автомобилем ВАЗ-2110», - указали в МВД.

Погибли 19-летний водитель легковушки и три его пассажира, они скончались на месте ЧП до прибытия медиков.

Ранее на трассе в Новосибирской области столкнулись два легковых автомобиля, погибли семь человек.

