В Кузбассе четыре человека погибли в ДТП с грузовиком
Авария с легковым автомобилем и грузовиком произошла в Прокопьевском округе Кемеровской области, есть жертвы. Об этом сообщила пресс-служба регионального управления МВД.
Отмечается, что ДТП произошло около 10:00 (06:00 мск) на 74-м км трассы Белово - Коновалово - Прокопьевск.
«Предварительно установлено, что 44-летний водитель "Камаза" выехал на полосу встречного движения, где совершил столкновение с автомобилем ВАЗ-2110», - указали в МВД.
Погибли 19-летний водитель легковушки и три его пассажира, они скончались на месте ЧП до прибытия медиков.
Ранее на трассе в Новосибирской области столкнулись два легковых автомобиля, погибли семь человек.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru