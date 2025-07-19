Россия стала пятой в мире страной по вкладу промышленности в экономику
Россия в 2024 году стала пятым государством мира по вкладу промышленного сектора в экономику. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на данные Всемирного банка.
Крупнейшим «промышленником» стал Китай, вклад отрасли в ВВП вырос почти на 2%, до $6,8 трлн. На втором месте оказались США (рост на 3% до $5,1 трлн), на третьем - Германия (спад на 2,5% до $1,2 трлн). Далее следуют Индия, нарастившая выпуск в производственном секторе на 4%, до $957 млрд, и Россия с ростом на 6%, до $668 млрд.
В десятку стран-лидеров по вкладу промышленности в ВВП также вошли Великобритания (рост на 3,5%, до $610 млрд), Мексика (менее 1%, $586 млрд), Франция (спад на 2%, до $554,9 млрд), Саудовская Аравия (минус 4%, $554,8 млрд), Индонезия (спад на 0,4%, до $549 млрд).
Ранее Всемирный банк представил данные о том, что Россия осталась четвертой экономикой мира в 2024 году.
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Россия стала пятой в мире страной по вкладу промышленности в экономику
- В Брянской области уничтожили 12 беспилотников ВСУ
- В Ростовской области атака БПЛА ВСУ привела к обесточиванию поездов и пожарам в домах
- Миронов предложил ограничить торговые наценки на мороженое
- Свитер Овечкина выставили в Зале хоккейной славы в Торонто
- Херш: США могут заставить Зеленского уйти
- СМИ: Две военные базы в США станут центрами содержания мигрантов
- Над Россией уничтожили 71 украинский беспилотник
- Латвия может выдворить 841 россиянина
- ЕС ввел санкции против Карена Шахназарова и девяти других россиян
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru