Россия стала пятой в мире страной по вкладу промышленности в экономику

Россия в 2024 году стала пятым государством мира по вкладу промышленного сектора в экономику. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на данные Всемирного банка.

Крупнейшим «промышленником» стал Китай, вклад отрасли в ВВП вырос почти на 2%, до $6,8 трлн. На втором месте оказались США (рост на 3% до $5,1 трлн), на третьем - Германия (спад на 2,5% до $1,2 трлн). Далее следуют Индия, нарастившая выпуск в производственном секторе на 4%, до $957 млрд, и Россия с ростом на 6%, до $668 млрд.

В десятку стран-лидеров по вкладу промышленности в ВВП также вошли Великобритания (рост на 3,5%, до $610 млрд), Мексика (менее 1%, $586 млрд), Франция (спад на 2%, до $554,9 млрд), Саудовская Аравия (минус 4%, $554,8 млрд), Индонезия (спад на 0,4%, до $549 млрд).

Ранее Всемирный банк представил данные о том, что Россия осталась четвертой экономикой мира в 2024 году.

