В Запорожской области предложили вводить санкции за обстрелы ЗАЭС

Необходимо предусмотреть механизм международных санкций с целью недопущения обстрелов Запорожской АЭС со стороны Киева. Такое заявление сделал глава запорожского общественного движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов, слова которого приводит РИА Новости.

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Он отметил, что ракеты и беспилотники, которые запускает Украина, имеют конкретных производителей, «поэтому надо задавать вопросы и им». По словам Рогова, вопрос ответственности за обстрелы АЭС должен быть поднят на международном уровне.

Ранее генеральный директор Международного агентства по атомной энергии Рафаэль Гросси заявил, что знает, как обеспечить безопасность Запорожской АЭС. Он также отметил, что смог оценить ущерб, причиненный объекту обстрелами 20 ноября, сообщает НСН.

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ФОТО: РИА Новости / Константин Михальчевский
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