Миронов предложил ограничить торговые наценки на мороженое

Лидер партии «Справедливая Россия - За правду» Сергей Миронов предложил в ограничить наценки на мороженое. Об этом он заявил в беседе с РИА Новости.

«Нужно ограничивать торговые наценки на мороженое, устанавливать определенный потолок накрутки к оптовой цене», - подчеркнул политик.

Как отметил Миронов, за год обычный пломбир подорожал на 20%, его средняя цена в магазинах составляет почти 120 рублей, а в популярных местах семейного отдыха лакомство может стоить от 200-250 рублей. Справедливоросс считает, что это связано с «банальным стремлением заработать», и следует ввести мониторинг и госрегулирование цен. По словам Миронова, мороженое - востребованный продукт для семей с детьми, «который при невысоких доходах становится роскошью».

Ранее аналитики подсчитали, что в январе-ноябре прошлого года доходы России от экспорта мороженого выросли на 15% год к году и составили почти $55 млн.

