Херш: США могут заставить Зеленского уйти
Президента Украины Владимира Зеленского, вероятно, заставят покинуть свой пост, если он откажется уходить самостоятельно. Об этом написал американский журналист-расследователь Сеймур Херш.
По его данным, в США и на Украине много людей, считающих, что эскалация конфликта должна прекратиться, пока есть шанс достичь договоренностей с Россией. Зеленского на посту президента якобы может заменить бывший главнокомандующий ВСУ, украинский посол в Лондоне Валерий Залужный. Экс-главкома рассматривают как «самого заслуживающего доверия» преемника Зеленского.
«Знающие официальные лица в Вашингтоне сообщили мне, что эта работа может стать его в течение нескольких месяцев», — указал Херш.
Ранее СМИ сообщили, что президент США Дональд Трамп видит в Зеленском основное препятствие к достижению мира.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru