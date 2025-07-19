Президента Украины Владимира Зеленского, вероятно, заставят покинуть свой пост, если он откажется уходить самостоятельно. Об этом написал американский журналист-расследователь Сеймур Херш.

По его данным, в США и на Украине много людей, считающих, что эскалация конфликта должна прекратиться, пока есть шанс достичь договоренностей с Россией. Зеленского на посту президента якобы может заменить бывший главнокомандующий ВСУ, украинский посол в Лондоне Валерий Залужный. Экс-главкома рассматривают как «самого заслуживающего доверия» преемника Зеленского.

«Знающие официальные лица в Вашингтоне сообщили мне, что эта работа может стать его в течение нескольких месяцев», — указал Херш.

Ранее СМИ сообщили, что президент США Дональд Трамп видит в Зеленском основное препятствие к достижению мира.

