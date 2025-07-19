В Брянской области уничтожили 12 беспилотников ВСУ
19 июля 202509:23
Дежурные средства ПВО сбили 12 украинских дронов в Брянской области. Об этом сообщило Минобороны.
«В период с 7.45 мск до 8.30 мск... уничтожены 12 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа над территорией Брянской области», - говорится в сообщении.
В ночь на 19 июля в регионе ликвидировали 11 беспилотников ВСУ.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru