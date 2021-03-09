«Ложка меда в бочке дёгтя». Специалисты назвали способы борьбы с ростом цен

Правительство решило ввести постоянный мониторинг цен на потребительские товары и услуги. В случае, если рост стоимости продуктов будет заметно опережать темпы инфляции, профильные министерства должны будут предложить стабилизирующие меры, говорится на сайте кабмина. Мониторингом и оценкой динамики цен будут заниматься Минэкономразвития, Росстат и Федеральная антимонопольная служба.

Текущий мониторинг цен даст более ясную и полную картину ценовой динамики, заявил в эфире НСН экс-замминистра сельского хозяйства России, профессор Леонид Холод.

«Мониторинг цен — абсолютно правильная мера, это имманентная функция государства в рыночной экономике. Когда в 1990-х годах я работал в Минсельхозе, я создавал систему мониторинга, правда, она касалась только сельхозпродукции, но в принципе следить за динамикой цен по всем группам товаров в текущем режиме — важная и нужная мера. Статистика наблюдает, но там система дискретная, с определенной периодичностью. Очевидно, что текущий мониторинг будет более эффективен», — сказал он.

Холод добавил, что у правительства имеется набор мер, который может привести как к разгону инфляции, так и к ее торможению.

«Такие меры может принять Центробанк, это может быть таможенное регулирование, которое в случае слишком больших различий внутренней и внешней конъюнктуры позволяет уровнять условия. Если говорить о введении картельных соглашений, эта мера была эффективна, но она может приводить и к результатам, которые от этой меры и не ждут: например, остановка цен по отдельным товарным группам может приводить к разгону инфляции по другим, где доходы недополучены», — отметил бывший замминистра.

Он также напомнил о введении с лета плавающих таможенных пошлинах, назвав это хорошей мерой в стабилизации цен. Вместе с тем он предостерег от совмещения заморозки цен с рыночными механизмами.