«Ложка меда в бочке дёгтя». Специалисты назвали способы борьбы с ростом цен
Эксперты оценили введение правительством постоянного мониторинга цен на продукты и услуги и рассказали, что может сдержать инфляцию.
Правительство решило ввести постоянный мониторинг цен на потребительские товары и услуги. В случае, если рост стоимости продуктов будет заметно опережать темпы инфляции, профильные министерства должны будут предложить стабилизирующие меры, говорится на сайте кабмина. Мониторингом и оценкой динамики цен будут заниматься Минэкономразвития, Росстат и Федеральная антимонопольная служба.
Текущий мониторинг цен даст более ясную и полную картину ценовой динамики, заявил в эфире НСН экс-замминистра сельского хозяйства России, профессор Леонид Холод.
«Мониторинг цен — абсолютно правильная мера, это имманентная функция государства в рыночной экономике. Когда в 1990-х годах я работал в Минсельхозе, я создавал систему мониторинга, правда, она касалась только сельхозпродукции, но в принципе следить за динамикой цен по всем группам товаров в текущем режиме — важная и нужная мера. Статистика наблюдает, но там система дискретная, с определенной периодичностью. Очевидно, что текущий мониторинг будет более эффективен», — сказал он.
Холод добавил, что у правительства имеется набор мер, который может привести как к разгону инфляции, так и к ее торможению.
«Такие меры может принять Центробанк, это может быть таможенное регулирование, которое в случае слишком больших различий внутренней и внешней конъюнктуры позволяет уровнять условия. Если говорить о введении картельных соглашений, эта мера была эффективна, но она может приводить и к результатам, которые от этой меры и не ждут: например, остановка цен по отдельным товарным группам может приводить к разгону инфляции по другим, где доходы недополучены», — отметил бывший замминистра.
Он также напомнил о введении с лета плавающих таможенных пошлинах, назвав это хорошей мерой в стабилизации цен. Вместе с тем он предостерег от совмещения заморозки цен с рыночными механизмами.
«Если предложат: вот сейчас цены растут, давайте их зафиксируем и будем хорошо жить, то результаты будут совершенно обратные. Рынок есть рынок: надо либо по рыночным законам жить либо не по рыночным. Соединять это вместе — только себе вредить», — считает он.
Реальный мониторинг цен позволит правительству принимать более точные решения, считает и бывший замминистра экономики России по вопросам аграрного сектора Иван Стариков. Однако, по его мнению, административно регулировать цены не получится — Россия на 70% в своих аграрных технологиях зависит от импортных составляющих, поэтому серьезно сдерживать цены в случае неблагоприятной ситуации на валютном рынке не удастся.
«Крупные сельхозпроизводители берут под ключ технологии, поэтому основная часть прибыли остается за пределами РФ — у владельцев этой самой интеллектуальной собственности. Мы стоим в конце сложной международной цепочки распределенной стоимости. Мы на 80% зависим от закупки семян сахарной свеклы, без них ее производство невозможно. Или мы зависим от двух частных компаний, которые поставляют генетику птицы. Поэтому если ситуация валютного курса будет неблагоприятной, рубль будет слабеть, то административно регулировать цены будет практически невозможно. Цены формируются в основном за пределами РФ на основании стоимости тех компонентов, которые составляют современные технологии», — пояснил в беседе с НСН Стариков.
Вместе с тем положительно на ценах сказывается то, что в сельском хозяйстве высокая конкуренция и практически невозможны ценовые сговоры.
«В этой бочке дегтя есть ложка меда — она состоит в том, что сельское хозяйство – не монопольная отрасль, конкуренция здесь достаточно сложна. Даже если могут возникнуть ценовые сговоры, то они долго не просуществуют, исходя из желания производителей выжить. Это вам не ОПЕК», — сказал бывший замминистра экономики, добавив, что и продовольственный ретейл — самый конкурентный сектор сегодня.
Ранее исполнительный директор Национального союза птицеводов Сергей Лахтюхов заявил о возможном снижение цен на мясо птицы в РФ в апреле-мае. По его словам, этому поспособствует стабилизация объемов производства и его рост.
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