«Ценичные» поправки. Россиян хотят сажать за фейки о росте цен
Экономисты предлагают другие варианты борьбы с продовольственной инфляцией, но такие меры будут посложнее запретов.
Депутат Госдумы от партии «Единая Россия» Анатолий Выборный предложил ввести уголовную ответственность для тех, кто провоцирует рост цен на продукты питания. Народный избранник рассказал «Известиям», что хочет внести в поправки в статью Уголовного кодекса «Манипулирование рынком». Речь идёт о создании панического спроса на базовые группы продуктов и распространение фейков, провоцирующих рост на эти продовольственные товары.
По мнению депутата, ложная информация - один из факторов, способных вызывать рост стоимости продуктов или их дефицит.
«Наживаться на кризисе — цинично. А зарабатывать на умышленном распространении заведомо ложных и недостоверных сведений — не только цинично, но и преступно», - сказал Выборный.
Рост цен на отдельные категории ряда социально значимых продуктов питания стал ощутимым ещё в конце прошлого года. Со стороны Минсельхоза было не цинично сообщить, что по итогам 2020 года Россия установила рекорд по экспорту продукции агропромышленного комплекса в современной истории. Как пишет РБК со ссылкой на ведомственный федеральный центр «Агроэкспорт», в прошлом году Россия поставила в другие страны 79 млн т сельхозпродукции и продовольствия $30,7 млрд. Это на 20% больше, чем в 2019 году - как в натуральном, так и в денежном выражении.
Пока власти пытаются уговорить производителей и продавцов условиться о временной заморозке цен, экономисты отмечают, что подорожание продовольствия в России практически неизбежно. Председатель правления Ассоциации экспертов рынка ретейла Андрей Карпов в эфире НСН объяснил, при каких условиях можно было бы сдержать цены.
«Если мы будем себя полностью обеспечивать, начиная от семенного фонда до конечного продукта. Если у нас не будут расти услуги ЖКХ, естественных монополий. Тогда можно сдерживать цены. Но рубль у нас дешевеет, достаточно много сырья завозится из-за границы. Услуги естественных монополий тоже продолжают расти. Горюче-смазочные материалы растут в цене. Все это отражается на стоимости производства», - пояснил эксперт.
В сложившейся ситуации было бы логично помочь бедным россиянам введением продовольственных талонов, уверен главный научный сотрудник Центра агропродовольственной политики РАНХиГС, доктор экономических наук Василий Узун.
«Для людей со средними и высокими доходами это подорожание неприятное, но это не критическая ситуация. А у бедных – критическая. Поэтому это надо делать. Мы говорим об этом, проводим эксперименты в разных регионах, но воз и ныне там», - сказал он НСН.
Ранее агентство Bloomberg включило Россию в список «горячих» стран, где из-за роста цен на продовольствие возможны протестные акции.
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