«Ценичные» поправки. Россиян хотят сажать за фейки о росте цен

Депутат Госдумы от партии «Единая Россия» Анатолий Выборный предложил ввести уголовную ответственность для тех, кто провоцирует рост цен на продукты питания. Народный избранник рассказал «Известиям», что хочет внести в поправки в статью Уголовного кодекса «Манипулирование рынком». Речь идёт о создании панического спроса на базовые группы продуктов и распространение фейков, провоцирующих рост на эти продовольственные товары.

По мнению депутата, ложная информация - один из факторов, способных вызывать рост стоимости продуктов или их дефицит.

«Наживаться на кризисе — цинично. А зарабатывать на умышленном распространении заведомо ложных и недостоверных сведений — не только цинично, но и преступно», - сказал Выборный.

Рост цен на отдельные категории ряда социально значимых продуктов питания стал ощутимым ещё в конце прошлого года. Со стороны Минсельхоза было не цинично сообщить, что по итогам 2020 года Россия установила рекорд по экспорту продукции агропромышленного комплекса в современной истории. Как пишет РБК со ссылкой на ведомственный федеральный центр «Агроэкспорт», в прошлом году Россия поставила в другие страны 79 млн т сельхозпродукции и продовольствия $30,7 млрд. Это на 20% больше, чем в 2019 году - как в натуральном, так и в денежном выражении.