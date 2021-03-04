Национальный союз птицеводов спрогнозировал снижение цен на мясо птицы

По словам Лахтюхова, этому поспособствует стабилизация объемов производства и его рост.

Согласно данным Росстата, за неделю с 16 по 24 февраля мясо кур подорожало на 1,9%, а яйца — на 1,1%. Причем, в шести регионах рост цен на яйца составил от 3 до 10%.



