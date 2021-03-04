Национальный союз птицеводов спрогнозировал снижение цен на мясо птицы

Исполнительный директор Национального союза птицеводов Сергей Лахтюхов заявил о возможном снижение цен на мясо птицы в РФ в апреле-мае. Об этом он сообщил в эфире телеканала «Россия 24».

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По словам Лахтюхова, этому поспособствует стабилизация объемов производства и его рост.

Согласно данным Росстата, за неделю с 16 по 24 февраля мясо кур подорожало на 1,9%, а яйца — на 1,1%. Причем, в шести регионах рост цен на яйца составил от 3 до 10%.


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ФОТО: РИА Новости//Владимир Песня
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