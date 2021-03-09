Кабмин РФ ввёл постоянный мониторинг цен на потребительские товары и услуги
Премьер-министр России Михаил Мишустин подписал распоряжение, согласно которому в России вводится постоянный мониторинг цен на потребительские товары и услуги, сообщает пресс-служба кабмина.
В документе говорится, что это позволит «наладить системный анализ ситуации на рынке, прогнозировать риски подорожания значимой продукции и вовремя принимать меры для сдерживания роста цен».
Согласно распоряжению, Минсельхоз будет отвечать за продукты питания и табачные изделия, а Минпромторг - за потребительские товары, в том числе бытовую технику и мебель. Минздраву поручен мониторинг цен на медицинские изделия и лекарства, а также медицинские и санаторно-оздоровительные услуги.
За бензин и дизель будет отвечать Минэнерго, Минцифры - за услуги связи, Минстрой - за ЖКУ. Минтранс назначили ответственным за любые пассажирские перевозки, кроме такси. Минпросвещения - за дошкольное, а также общее и среднее профессиональное образования, Минобрнауки - за высшее образование.
Ростуризму поручено отслеживать цены на проживание в гостиницах в России, Росалкогольрегулирование - цены на спиртные напитки.
Ранее депутат Госдумы Анатолий Выборный предложил ввести уголовную ответственность за провоцирование роста цен на продукты питания, сообщает RT. В разработанном им законопроекте речь идёт об уголовной ответственности за искусственное создание панического спроса на базовые группы продуктов, а также распространение фейковой информации, провоцирующих резкий скачок цен.
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