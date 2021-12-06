«Сваливают на клиентов»: Банкир предупредил о рисках выплат жертвам мошенников

«Сейчас важно провести такой водораздел: где точно виноват банк, а где потребитель, и как это определять. Потому что, с одной стороны, введение определенных санкций для банка заставит их более плотно работать в этом направлении, и в принципе такие изменения назрели. А с другой стороны – понятно, что, в случае, когда клиент сам дает все пароли и явки, сам все рассказывает и идет в банкомат – банку, даже чисто юридически, отвечать не совсем разумно. Хотя банк все равно должен вести какие-то работы, связанные с финансовой грамотностью и так далее. Процент выплат жертвам мошенников должен зависеть от степени вины», - предложил он.

При этом банкир добавил, что у такой системы наблюдаются определенные минусы.

«Существует риск, что недобросовестные клиенты могут пользоваться такой ситуацией. Условно, перевели деньги каким-то знакомым, они их обналичили. Получается, что это, по сути, организованная преступная группа. А потом банк им еще и компенсирует какие-то деньги. Поэтому здесь важно определять, кто виноват в том или ином случае. Это сложно определить, но чем больше об этом говорить и больше для этого делать, тем лучше. Потому что сейчас банки часто все сваливают на клиентов», - заключил Скворцов.