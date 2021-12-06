«Сваливают на клиентов»: Банкир предупредил о рисках выплат жертвам мошенников
Банкир Олег Скворцов предложил банкам возмещать денежные средства жертвам мошенников в процентном соотношении с виной самих лиц.
Необходимо четко разграничивать, в какой ситуации с мошенническим списанием средств с карты виноват банк, а в какой – сам клиент. Об этом в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» заявил вице-президент Ассоциации российских банков, член совета директоров банка «Юнистрим» Олег Скворцов.
Ранее в Банке России сообщили, что определят сумму денежных средств, которую необходимо будет возвращать клиентам-физлицам, ставшим жертвами мошенников. Отправку денег планируют осуществлять в упрощенном порядке. При этом Скворцов отметил, что называть определенную сумму пока рано.
«Сейчас важно провести такой водораздел: где точно виноват банк, а где потребитель, и как это определять. Потому что, с одной стороны, введение определенных санкций для банка заставит их более плотно работать в этом направлении, и в принципе такие изменения назрели. А с другой стороны – понятно, что, в случае, когда клиент сам дает все пароли и явки, сам все рассказывает и идет в банкомат – банку, даже чисто юридически, отвечать не совсем разумно. Хотя банк все равно должен вести какие-то работы, связанные с финансовой грамотностью и так далее. Процент выплат жертвам мошенников должен зависеть от степени вины», - предложил он.
При этом банкир добавил, что у такой системы наблюдаются определенные минусы.
«Существует риск, что недобросовестные клиенты могут пользоваться такой ситуацией. Условно, перевели деньги каким-то знакомым, они их обналичили. Получается, что это, по сути, организованная преступная группа. А потом банк им еще и компенсирует какие-то деньги. Поэтому здесь важно определять, кто виноват в том или ином случае. Это сложно определить, но чем больше об этом говорить и больше для этого делать, тем лучше. Потому что сейчас банки часто все сваливают на клиентов», - заключил Скворцов.
Ранее президент Международной академии ипотеки и недвижимости Ирина Радченко в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» заявила, что в России крайне низкий уровень задолженности по ипотеке, поскольку люди выплачивают ее «из последних сил».
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