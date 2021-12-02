«Сбер» предупредил о риске остаться с кредитом и без квартиры из-за мошенников

«Сбер» предупредил россиян о новом виде мошенничества, теперь людей заставляют не только взять кредит, но и продать или заложить свое жилье. Об этом сообщил начальник управления противодействия кибермошенничеству Сбербанка Сергей Велигодский на форуме AntiFraud Russia.

По его словам, зарождение такого вида мошенничества происходит в последние месяцы. Велигодский отметил, что пока неизвестно, какие действия стоит предпринимать.