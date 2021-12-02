«Сбер» предупредил о риске остаться с кредитом и без квартиры из-за мошенников
«Сбер» предупредил россиян о новом виде мошенничества, теперь людей заставляют не только взять кредит, но и продать или заложить свое жилье. Об этом сообщил начальник управления противодействия кибермошенничеству Сбербанка Сергей Велигодский на форуме AntiFraud Russia.
По его словам, зарождение такого вида мошенничества происходит в последние месяцы. Велигодский отметил, что пока неизвестно, какие действия стоит предпринимать.
Ведущий аналитик Mobile Research Group Эльдар Муртазин в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» отметил, что в России научились быстро вычислять мошенников, использующих «подмену номеров», поэтому они перебрались в другие страны.
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