«Сбер» предупредил о риске остаться с кредитом и без квартиры из-за мошенников

«Сбер» предупредил россиян о новом виде мошенничества, теперь людей заставляют не только взять кредит, но и продать или заложить свое жилье. Об этом сообщил начальник управления противодействия кибермошенничеству Сбербанка Сергей Велигодский на форуме AntiFraud Russia.

По его словам, зарождение такого вида мошенничества происходит в последние месяцы. Велигодский отметил, что пока неизвестно, какие действия стоит предпринимать.

Назван способ сократить количество звонков от мошенников

Ведущий аналитик Mobile Research Group Эльдар Муртазин в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» отметил, что в России научились быстро вычислять мошенников, использующих «подмену номеров», поэтому они перебрались в другие страны.

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